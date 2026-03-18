Tabla de posiciones Liga Nacional: nuevo líder, Olimpia falla y Marathón golea

Real España volvió al camino del triunfo y se subió al liderato del Torneo Clausura 2026 en la jornada 13, en la que el Olimpia no aprovechó y tropezó contra los Potros del Olancho FC, mientras el Marathón recetó una paliza al Juticalpa FC.

La actividad la empezó el equipo de Pablo Lavallén con una goleada 0-4 a domicilio contra los canecheros en el Estadio Rubén Gifarro de Catacamas. El triunfo deja al Monstruo Verde en el cuarto puesto con 18 puntos y décimo al Juticalpa FC con 10 unidades.

Llegó el turno del Olimpia que se tomó el estadio Carlos Miranda de Comayagua con su localía, pero no fue capaz de pasar del empate 0-0 frente al Olancho FC y desperdicia una buena ocasión de acercarse a los primeros lugares de la tabla de posiciones.

Los de Eduardo Espinel se instalan en el tercer escalón con 19 puntos, uno más que el Marathón y que los Potros del Olancho FC, que son quintos.

Para cerrar el día, el Real España se impuso por 2-1 al Génesis PN que lo hizo sufrir en el tramo final del partido en el estadio Morazán, pero un doblete del argentino Ángel Sayago dejó los puntos para los aurinegros.

La Máquina de Jeaustin Campos dormirá en la cima del campeonato con 25 puntos, le saca tres de ventaja al Motagua que juega el jueves y tendrá una prueba difícil contra Platense en el estadio Excélsior. El Tiburón es séptimo con 11 unidades.

La jornada finalizará el viernes 20 de marzo con el partido entre Lobos de la UPN y CD Choloma a partir de las 6.00 PM.