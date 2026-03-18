Real España vs Génesis PN, EN VIVO hoy Liga Nacional Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

Real España vuelve al ruedo, solo que ahora con un matiz diferente: sin invicto. El equipo aurinegro dirigido por el tico Jeaustin Campos jugará por la jornada 13 del Torneo Clausura 2026 contra un Génesis FC que viene de caer también en la pasada fecha ante Olimpia.

Los policías querrán sumar de tres y de seis en el estadio Morazán, donde ya derrotaron al Marathón en su primera visita del campeonato en ese recinto, por lo que la amenaza del cuadro aurinegro es total.

No obstante, los cachorros del Génesis FC tendrán enfrente a un equipo que sí llega golpeado por haber dejado el invicto en las pampas olanchanas contra los potros, y con goleada incluida, pero querrán regresar al triunfo con su gente.

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