Real España vs Génesis PN, EN VIVO hoy Liga Nacional Honduras

Real España vuelve al ruedo, solo que ahora con un matiz diferente: sin invicto. El equipo aurinegro dirigido por el tico Jeaustin Campos jugará por la jornada 13 del Torneo Clausura 2026 contra un Génesis FC que viene de caer también en la pasada fecha ante Olimpia.
Los policías querrán sumar de tres y de seis en el estadio Morazán, donde ya derrotaron al Marathón en su primera visita del campeonato en ese recinto, por lo que la amenaza del cuadro aurinegro es total.
No obstante, los cachorros del Génesis FC tendrán enfrente a un equipo que sí llega golpeado por haber dejado el invicto en las pampas olanchanas contra los potros, y con goleada incluida, pero querrán regresar al triunfo con su gente.
SIGUE ACÁ EL MINUTO A MINUTO:
Jeaustin y sus muchachos saben que de ganar el partido se cuelgan del liderato como solitarios punteros, a la espera de lo que Motagua haga en Puerto Cortés contra Platense este jueves en una visita dura del elenco emplumado.
La Máquina aurinegra cuenta con el goleador del torneo que es el veterano Eddie Hernández y con 10 goles, en contraste con el Génesis PN, que ha tenido que luchar contra la falta de gol; en 11 juegos apenas han marcado los mismos que lleva el atacante del club sampedrano, 10 dianas.
El partido entre Real España y Génesis PN comenzará a las 7.30 de la noche y se podrá ver en vivo a través de Deportes TVC.
ALINEACIONES TITULARES:
REAL ESPAÑA: 22. Luis López, 28. Carlos Mejía, 6. Devron García, 19. Daniel Aparicio, 5. Franklin Flores, 14. Jack Jean-Baptiste, 10. Jhow Benavidez, 7. Gonzalo Ritacco, 54. Mike Arana, 18. Darixon Vuelto y 30. Ángel Sayago.
Entrenador: Jeaustin Campos.
GÉNESIS PN: 12. Ronaldo Balanta, 22. Roger Sanders, 5. Ángel Sánchez, 27. Jonathan Paz, 32. Gabriel Araujo, 25. Brayan Félix, 33. Daniel Meléndez, 66. Kevin Pérez, 15. Edwin Maldonado, 30. Juan Riascos y 13. Ángel Tejeda.
Entrenador: Fernando Mira.