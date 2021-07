"Jamás voy a poner un pie en EEUU": Porfirio Lobo ante Lista Engel

Tegucigalpa, Honduras.

Porfirio Lobo Sosa, expresidente de Honduras (2010-2014) reaccionó a la Lista Engel y la mención de su nombre por presuntos actos de corrupción mientras fungía como titular del Ejecutivo.

El listado del Departamento de Estado de Estados Unidos incluye a 21 políticos, funcionarios y exfuncionarios hondureños, por diversas causas de implicación en actos de corrupción. Una primera edición fue publicada en mayo, a la que se suman, por ejemplo, Lobo Sosa, su esposa, la exprimera dama Rosa Elena Bonilla, y Marco Bográn, exdirector de Inversión y Estrategia Honduras (Invest-H).

Lobo Sosa declaró al informativo Hoy Mismo: "Es totalmente falso. Yo nunca he ayudado a ningún delincuente en nada. Veo muchos nombres allí que tampoco me pega. Lo que más me sorprende es no ver a JOH (Juan Orlando Hernández) encabezando la lista".

Extiende: "Ver una lista sin Juan Orlando (Hernández), sinceramente, deja mucho qué desear". El expresidente dijo que "todos sabemos la corrupción que hay en este Gobierno; ha sido palpable, descarado, sobre todo en temas de pandemia", antes de refererirse a profundidad a la mención de su nombre en el listado estadounidense.

"Me da la impresión que hay muchas ligerezas. A ellos (Estados Unidos) no les importa si la gente es culpable o inocente, porque de acuerdo con nuestra Constitución, nadie puede ser señalado como culpable. La presunción de inocencia es un derecho humano y constitucional", explica Lobo.

La lista menciona a Lobo Sosa como "comprometido en corrupción significativa", mientras era presidente del país. Aceptó, según el Departamento de Estado, sobornos de la organización criminal de narcotráfico "Los Cachiros" a cambio de favores políticos.

"Mi consciencia está limpia. La lista no me da ni frío ni calor", subraya el expresidente. "Me molesta que digan que están haciendo algo correcto cuando no aparecen los que tienen que aparecer; el principal es Juan Orlando Hernández", extiende.

Rosa Elena Bonilla

Es mencionada, según la descripción del informe, por haberse involucrado en una corrupción significativa a través de fraude y malversación de fondos públicos.

"(Rosa Elena Bonilla) va a juicio el 20 de julio (en Honduras). ¿Cómo es que ya es culpable si no ha iniciado el juicio?".

Lobo Sosa cuestiona: "¿Cuál es la seriedad de esa lista? No está apegada a la verdad. Es lo que agarraron de la lista de la Maccih (Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras), que se dedicó a proteger a Juan Orlando (Hernández)".

¿Tiene visa?

Al ser consultado sobre alguna notificación sobre remoción de visa de la Embajada de Estados Unidos, uno de los principios que la Lista Engel aplicaría a los implicados en los distintos casos, Lobo dijo: "Yo no voy a Estados Unidos ni voy a volver. Estuve viajando por 50 años y estuve 20 sin ir. No voy a volver", subraya.

Concluye: "A mis 73 años de edad, ¿qué voy a hacer allá yo? Además, me siento ofendido, después de tanto que se hizo por la seguridad de este país, que lo crean a uno delincuente. Jamás voy a poner un pie en Estados Unidos".