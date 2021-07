Óscar Nájera reacciona a Lista Engel: "¿Y por qué no actúan?"

Redacción.

El diputado hondureño Óscar Nájera, mencionado este jueves, por segunda ocasión, en la Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos por presunta corrupción, reaccionó a la mención y desestimó las investigaciones en su contra.

Nájera, congresista desde 1990 por el departamento de Colón (Partido Nacional), también desestimó la primera lista, publicada el 18 de mayo, que lo mencionaban en actos de corrupción por vínculos con el cartel del narcotráfico "Los Cachiros".

El legislador ha reconocido conocer a Javier y Devis Rivera Maradiaga, los dos líderes de la organización, ahora presos en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, pero insiste en que sus relaciones correspondían a vínculos familiares y de amistad.

"Hace días vengo diciendo lo mismo. Estoy vacunado de todo y contra todo", empezó describiendo al informativo Hoy Mismo, en relación a su asistencia a una campaña de vacunación contra el covid. "Lo que se ha venido ventilando viene desde 2014 (acusaciones por corrupción). Se mencionó que mi hijo, que murió en 2005, estaba involucrado. Juegan con los difuntos. Eso no es correcto".

"Esto me tiene sin cuidado, en parte, pero me preocupa por mi familia, mis amigos, mis hijos, mis nietos", dice Nájera. "Ya no hallan qué inventar. ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en una aldea del departamento de Colón y que la familia Maradiaga haya nacido allá también?", amplía.

"Prefiero tener la boca cerrada y no la boca abierta llena de moscas y cucarachas, que es a lo que se dedican aquí un par de personas", añade.

21 políticos, funcionarios y exfuncionarios hondureños han sido mencionados en una segunda entrega de la Lista Engel, por presuntos actos de corrupción. Nájera, entre ellos, repite en la lista. También ha sido mencionado por el Reino Unido por actos de corrupción, a lo que el diputado reacciona diciendo que son acusaciones infundadas. Mientras tanto, Nájera subraya que no tiene causas penales abiertas en Estados Unidos ni Honduras.

Extiende: "Estas cosas ya me tienen rayado, cansado, de decir lo mismo durante seis años. ¿Y por qué no actúan? Yo ando aquí libre en la calle. Haciendo mis mandados normales y comunes".

"¿Por qué no muestran hechos contundentes. Las listas de Estados Unidos salen de Tegucigalpa", concluye el congresista.