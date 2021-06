Inconsistencias impiden imprimir 200,000 cédulas

TEGUCIGALPA

Paralizada está la impresión de unas 200,000 nuevas tarjetas de identidad por la presencia de igual número de inconsistencias que fueron detectadas durante el proceso de enrolamiento del Registro Nacional de las Personas (RNP).

“Hemos diseñado el sistema de que si hay una inconsistencia entre su inscripción cuando nació y sus datos cuando sacó su identidad no se puede imprimir porque no le vamos a poner la información que no sea la correcta”, explicó el presidente del RNP, Roberto Brevé.

Este problema se está solucionando a través de una comisión técnica que ha dado garantías de que antes del 15 de agosto, cuando entre en vigor la nueva identidad, las pendientes estarán impresas y distribuidas.

“En algunos casos se detecta que el registrador invirtió los apellidos, le puso una S en vez de una Z, le puso un espacio y hay muchos que son de oficio que los podemos resolver”, añadió.

En otros casos se llama al dueño de la tarjeta y se le pide que escoja el dato que considera correcto antes de la firma de una declaración jurada, precisó el funcionario.

En San Pedro Sula

La desinformación ciudadana causó que la reactivación de la entrega de la nueva cédula en San Pedro Sula se desarrollara el sábado de forma desordenada en algunos centros de habilitados; sin embargo, la mayoría de contratiempos se superaron ayer cuando se observó más orden y fluidez.

A partir de hoy, los vecinos deben estar atentos a los centros de votación cercanos a sus viviendas, ya que las entregas domiciliarias comenzarán a llegar a sectores como la Rivera Hernández, Chamelecón, los Cármenes, la Satélite, Montefresco, la Municipal, Los Castaños, entre otros.