Viajeros vacunados con las dos dosis podrán ingresar a Honduras sin prueba PCR

Tegucigalpa, Honduras.

La ministra de la Secretaría de Salud, Alba Consuelo Flores, informó este jueves que todo pasajero que se haya logrado vacunar con las dos dosis y haya terminado el proceso de inmunización, podrá ingresar al país sin presentar prueba PCR.

La funcionaria aclaró que quienes no tengan carné de vacunación, forzosamente deberán cumplir con el requisito de portar el análisis de diagnóstico laboratorial con prueba negativa.

En el caso de ciudadanos que deseen salir de Honduras, si ya están vacunados, deberán presentar su carné de vacunación o en su defecto la prueba negativa, pero al ingresar a territorio extranjero tendrán que sujetarse a las normas establecidas.

"Ya Costa Rica optó por esta medida y Honduras se convierte en el segundo país en tomar dicha decisión, esto implica las fronteras aéreas, marítimas y terrestres. Esta determinación aplica para ingresar al país, pero para salir del territorio nacional deben sujetarse a las regulaciones del país de destino", puntualizó Flores.

"Hay que seguir avanzando en el proceso de vacunación, reitero, hemos tomado esta medida sobretodo por el gran tránsito desde Estados Unidos, donde la mayoría de habitantes ya se vacunó por completo, de igual manera en algunos países de Europa", añadió la secretaria de Salud.

Sobre esta disposición, Marco Moncada, presidente del Colegio de Microbiólogos de Honduras, cuestionó que "pareciera que no pensaran (Secretaría de Salud), ya se ha visto que hay personas que aún vacunadas han adquirido la enfermedad y han muerto. La población no está vacunada en Honduras, es necesario seguir pidiendo la prueba negativa para garantizar que los viajeros no tengan el virus".

Por otro lado, sobre el anuncio del presidente Juan Orlando Hernández con relación a la donación de 100,000 vacunas por parte de México, la ministra indicó que hasta ahora no ha recibido información oficial al respecto.

"El canciller de México, Marcelo Ebrard, ya confirmó verbalmente la donación de 100,00 dosis de vacunas anticovid-19 a Honduras", aseguró el embajador hondureño en ese país, Gerardo Simón.

El diplomático explicó que “la solicitud empezó en la reunión con el canciller Lisandro Rosales y el canciller Ebrard en Costa Rica, en la reunión de cancilleres” del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica) y México con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, el pasado 1 de junio.

El embajador apuntó que, "el canciller Ebrard expresó verbalmente que por medio del sistema Sica y la alianza Argentina- México, que se produce la vacuna en Argentina y se envasa en México, se estarían donando, siguiendo los procesos, que ya en estos próximos días se culminarán los tratados, para donar las 100.000 dosis de vacunas que llegarán a Honduras”.