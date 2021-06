Lanzan centro contra la corrupción en Triángulo Norte de Centroamérica

Tegucigalpa.



Una decena de organizaciones de la sociedad civil lanzó este jueves el primer centro para luchar mediante un esfuerzo conjunto contra la corrupción y la impunidad en los países del Triángulo Norte de Centroamérica -El Salvador, Honduras y Guatemala.



El Centro contra la Corrupción y la Impunidad en el Norte de Centroamérica (Ccinoc) fue presentado en un evento virtual en el que participaron representantes de las organizaciones civiles y el enviado especial del Gobierno de Estados Unidos para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, entre otros.



La iniciativa busca fortalecer la lucha desde la ciudadanía contra la corrupción y la impunidad, dos de los "grandes obstáculos para el desarrollo, la justicia, el respeto a los derechos humanos y la igualdad en la región", según las organizaciones civiles.



Zúñiga aplaudió la creación del Ccinoc y destacó que las organizaciones fundadoras tienen "capacidades y compromisos esenciales para nuestro esfuerzo común: para promover la transparencia y mejores condiciones en Centroamérica".



El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, dijo que la corrupción le cuesta a Centroamérica 13.000 millones de dólares, según Zúñiga.



Ese dinero podría utilizarse "para mejorar la educación, la salud y la seguridad de los centroamericanos", subrayó el enviado especial de EE.UU., quien indicó que cuando los ciudadanos no tienen "buenas condiciones" en sus países, las buscan en el exterior.



"Estamos al lado de las víctimas de la corrupción en Centroamérica, sentimos los efectos de esa corrupción aquí en Estados Unidos. Por eso hemos trabajado de cerca con socios valientes que están trabajando contra el flagelo", subrayó Zúñiga.

Iniciativa regional, esfuerzo de ciudadanía

El centro es "un esfuerzo" de organizaciones centroamericanas vinculadas a la otrora Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), dijo a Efe el director del Foro Social de la Deuda externa y Desarrollo (Fosdeh, privado), Mauricio Díaz.

El centro es "el resultado de una actualización que de lado de sociedad civil estamos realizando después de que fueron obstruidas y desarraigadas todas las acciones de combate a la corrupción en el Norte de Centroamérica", explicó.



Díaz indicó que este flagelo tiene "un peso económico y social muy poderoso" en la región y afirmó que en los tres países centroamericanos hay "una absoluta falta de credibilidad en la institucionalidad pública".



Ante ello, la sociedad civil "no nos podemos quedar de brazos cruzados, por lo que tenemos una oportunidad de actualizar nuestra estrategia y ponerla en vigencia de manera conjunta", agregó.



El centro regional trabajará en la investigación de "casos emblemáticos de corrupción" en el Triángulo Norte de Centroamérica, donde además realizará prevención del flagelo y trabajos de veeduría, subrayó el director del Fosdeh.



Las organizaciones civiles buscarán el apoyo de la comunidad internacional e incluir a otros sectores a la lucha contra la corrupción y la impunidad en el Norte de Centroamérica, añadió Díaz, quien lamentó la no continuidad de la Maccih y la Cicig en Honduras y Guatemala, respectivamente.



El responsable de la organización no gubernamental Acción Ciudadana en Guatemala, Manfredo Marroquín, Manfredo Marroquín, dijo que la iniciativa regional surgió frente al contraataque que sufren jueces y fiscales independientes que "dieron la cara, procesaron y juzgaron casos de corrupción que involucraron peces grandes, políticos de primera línea y empresarios".



La contraofensiva en los tres países se traduce en "el desmantelamiento de los mecanismos anticorrupción, incluso en leyes que están favoreciendo la impunidad", subrayó Marroquín, quien afirmó que el Ccinoc buscará hacer frente "a quienes son aliados de la impunidad y la corrupción".