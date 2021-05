Centros de vacunación contra el coronavirus en el departamento de Cortés

San Pedro Sula, Honduras

La Secretaría de Salud publicó este miércoles el calendario y centros de vacunación en el departamento de Cortés, zona norte de Honduras.

En San Pedro Sula se estará vacunando de 8:00 am a 8:00 pm en la Universidad Católica de Honduras a trabajadores públicos y no públicos del 6 al 30 de mayo. Y del 15 al 30 de mayo de de 8:00 am a 8:00 pm en el centro de salud Miguel Paz Barahona, Macrodistrito Las Palmas, y brigadas móviles en Cofradía, Bomberos de la Fesitranh, iglesia Cristo Rey del Carmen. Clínicas de diálisis según cita previa y establecimiento en la Rivera Hernández.

Recibirán la vacuna trabajadores públicos y no públicos (una dosis), ancianos en asilo (del 15 al 17 de mayo), enfermos renales (del 15 al 17 de mayo), miembros de socorro (6,7 y 8 de mayo).

Los adultos mayores de 75 años se estarán vacunando del 15 al 30 de mayo de 8:00 am a 8:00 pm en la Universidad Católica de Honduras; Policlínico Miguel Paz Barahona, Macrodistrito Las Palmas, iglesia Reformada de Cofradía, Ciudad Mujer, Bomberos de Fesitranh, iglesia Cristo Rey del Carmen, establecimiento Rivera Hernández. En aldeas de El Merendón se vacunará con brigadas.

En Puerto Cortés se vacunará el 6 y 7 de mayo al personal de salud públicos y privados. El 8 de mayo al personal de cuerpo de socorro y mayores de 60 años en asilo en un horario de 8:00 am a 5:00 pm en la Estación de Bombero, Hospital de Puerto Cortés y asilo San Ramón.

En Omoa se comienza este jueves 6 de mayo con el personal público y no público de 8:00 am a 5:00 pm en el Centro de Convenciones. El viernes 7 de mayo se vacunará a trabajadores miembros de socorro. El 12, 13 y 14 de mayo a la población mayor de 75 años. Y el 17 y 18 se aplicará la segunda dosis al personal de salud público y no público.

En el municipio de Villanueva se estará vacunando a partir de este jueves 6 de mayo en el Cisenes Rápalo de 8:00 am a 5:00 pm. Se comenzará con el personal de salud público y no público. El 7 de mayo con trabajadores miembros de socorro. El 17 de mayo se iniciará con adultos mayores de 75 años. Y el 17, 18 y 19 se aplicará la segunda dosis al personal de salud.

En San Manuel el 6 y 7 de mayo de 8:00 am a 5:00 pm se estará vacunando al persona de salud público y no público en la casa de la cultura y en el asilo de ancianos Nuestra Señora de Guadalupe.

El 8 de mayo a mayores de 60 años en asilo y trabajadores de cuerpo de socorro. El 17 a la población mayor de 75 años. Y el mismo 17, 18 y 19 se aplicará la segunda dosis al personal de salud.

En Potrerillos se estará aplicando la vacuna contra el coronavirus en el CIS-Potrerillos de 8:00 am a 5:00 pm. Se inicia el 6 de mayo con el personal de salud público y no público. El 7 de mayo a trabajadores de cuerpo de socorro. El 12, 13 y 14 de mayo a la población mayor de 75 años. El 17 y 18 se aplicará la segunda dosis al personal de salud.

En Santa Cruz de Yojoa se aplicará la vacuna en el Instituto Popol Vuh de 8:00 am a 5:00 pm. El 6 y 7 de mayo al personal de salud público y no público. El 8 a los trabajadores de cuerpo de socorro. El 12, 13 y 14 de mayo a la población mayor de 75 años. El 17 y 18 se aplicará la segunda dosis al personal de salud.

En Pimienta se estará vacunando contra el covid-19 en el Triaje de Pimienta de 8:00 am a 5:00 pm. El 6 de mayo personal de salud público y no público. El 7 trabajadores de cuerpo de socorro. El 12, 13 y 14 de mayo a la población mayor de 75 años. El 17 de mayo se aplicará la segunda dosis al personal de salud.

En Choloma la vacuna se aplicará en el Centro Ciudad Mujer de 8:00 am a 5:00 pm el 6 y 7 de mayo al personal de salud público y no público. El 8 de mayo a pacientes renales y trabajadores de cuerpo de socorro. El 17 de mayo a la población mayores de 75 años. Y el 17, 17 y 24 la segunda dosis al personal de salud.

En San Antonio se aplicará la vacuna en el CIS Sotero Barahona de 8:00 am a 5:00 pm el 6 y 7 mayo al personal de salud público y no público. El 17 de mayo a la población mayor de 75 años. El 17, 18 y 24 se pondrá la segunda dosis al personal de salud.

En San Francisco de Yojoa el centro de vacunación será en CIS Río Lindo de 8:00 am a 5:00 pm comenzando el jueves 6 de mayo con el personal de salud público y no público. El 7 de mayo a los trabajadores de cuerpo de socorro. El 12, 13 y 14 a las personas mayores de 75 años, y el 17 y 18 la segunda dosis al personal de salud.

En La Lima se estará vacunando en la Estación de Bomberos de 8:00 am a 5:00 pm el 6 y 8 de mayo al personal de salud de centros públicos y no públicos. El 12 a los trabajadores de cuerpo de socorro. El 17 y el 19 a los adultos mayores de 75 años. También el 17, 18 y 24 se aplicará la segunda dosis al personal de salud.