Climatización hace inservibles para covid los hospitales móviles

TEGUCIGALPA.

A pesar que los hospitales móviles comprados en marzo del año pasado debían ser entregados a la Secretaría de Salud listos para dar atención a los pacientes con covid-19, más de un año después no será así; pues serán entregados sin la adecuada climatización y filtración requerida para tratar a los que tienen el virus.

Según documentos de Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H) a los que LA PRENSA tuvo acceso, en los hospitales de La Ceiba, Juticalpa, Danlí y Choluteca aún no se realiza la instalación de los sistemas de climatizacion y presión negativa en las salas de cuidados intensivos y alta dependencia por parte del proveedor.

Para adecuar la presión negativa se necesita de filtros Hepa (High Efficiency Particulate Air). Estos ayudan a evitar que las enfermedades como el covid-19, la tuberculosis, la gripe, entre otras, puedan esparcirse por el aire o se escapen de la habitación y contagien a otras personas de su entorno.

Después de varios meses que comenzaron a instalarse los módulos en las diferentes ciudades, los filtros para los cuatro hospitales no han llegado. Se informó que vendrá al país hasta noviembre de este año, a excepción de los del hospital de Santa Rosa de Copán que llegará en mayo, según el documento de Invest-H. No obstante, a pesar que hace falta instalar el sistema de filtrado, Invest-H entregará los cinco hospitales a Salud entre abril y mayo, lo que los hace inservibles para atender a los pacientes con covid-19.

Los hospitales, como lo dijimos al principio, no son para atender el covid-19. Carlos Umaña ,médico del Seguro Social.

“Es uno de los problemas que hemos detectado; ese problema de climatización se ha dado en todos, se solventó en el de San Pedro Sula, en Tegucigalpa y en Santa Rosa de Copán y se les instaló el sistema de la filtración con presión negativa; pero en los otros hospitales todavía estamos en ese proceso”, dijo Lourdes Rodríguez, gerente de proyectos de Salud y Educación de Invest-H.

Atenciones

Ante el tardía llegada de los filtros, Rodríguez indicó que están esperando que Salud confirme si usarán los hospitales para atender otras patologías, si es así se entregarán solo con la climatización necesaria, es decir, sin la presión negativa. “Si los hospitales no se van a utilizar para atender pacientes covid, no es necesario que se haga el cambio de los filtros, solo se necesita la climatización. Estamos pendientes todavía porque no nos ha informado la Secretaría de Salud”, indicó.

La gerente de proyectos expresó que una de las limitantes para hacer las instalaciones en el menor tiempo es que los hospitales hayan sido fabricados en un lugar tan lejano como Turquía.

“Es un poco difícil para que nos puedan solventar algunos de los problemas que hemos detectado en las instalaciones, hemos tenido que esperar repuestos, esperar algunos insumos y eso se vuelve lento”, apuntó.

El problema de climatización se ha dado en todos los hospitales móviles. Lourdes Roríguez , proyectos de Invest-H.

Agregó que el proveedor Axel López dice que les solventará los problemas, pero no lo hace. La semana pasada fue la última conversación que tuvieron con López, comentó Rodríguez y éste respondió escuetamente: “Estamos esperando dar respuestas a sus solicitudes”.

Consecuencias. Que los hospitales móviles no cuenten con el sistema de filtrado pone en riesgo la salud del personal que atiende los pacientes.

El doctor Carlos Umaña explicó que es necesario que un hospital hermético tenga presiones negativas y positivas, con el propósito que las bacterias no se multipliquen y sean eliminadas. “Los recicladores de aire deben tener filtros Hepa contra crecimientos bacterianos. Estos hospitales no están diseñados para enfermedades virales”, detalló.

El no tener esos filtros hace que los hospitales no se puedan usar para enfermedades infecciosas.

“Estos hospitales deberían ser usados en otras patologías, por ejemplo para realizar jornadas quirúrgicas o en afecciones que no son propiamente de índole infeccioso”. Agregó que sin la adecuada climatización los hospitales se vuelven una trampa para el personal que trabaja en ellos.