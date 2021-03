"No tengo miedo de nada. Cómo se le puede creer a un delincuente", asegura "Pepe" Lobo tras acusaciones de Cachiro

Tegucigalpa, Honduras.

El expresidente Porfirio Lobo Sosa dijo este viernes a medios de comunicación que está dispuesto a acudir a la corte de Nueva York si es llamado a declarar tras las acusaciones, Devis Leonel Rivera Maradiaga, exlíder del cartel Los Cachiros.



Rivera Maradiaga reveló que el Gobierno de "Pepe" Lobo (2010-2014) ayudó a Los Cachiros a lavar dinero. "Nos dio varios contratos de carreteras. El gobierno de Pepe Lobo nos pagaba con cheques procedentes del gobierno de Honduras y así se lavaba el dinero del narcotráfico", aseguró.



"No tengo miedo de nada. Cómo se le puede creer a un delincuente que busca reducir su condena... Yo me presenté la Fiscalía y me comunique con la embajada de Estados Unidos e intercambié comunicaciones con el Embajador. Además, mi abogado se presentó a la Fiscalía en EEUU y ahí estamos", dijo en respuesta Lobo Sosa.

Aseguró que el exlíder del cartel Los Cachiros está repitiendo las mismas mentiras desde el juicio de su hijo en 2017. Aclaró que el presidente no da contratos sino las Secretarias de Estado, para que esto suceda se tiene que seguir los lineamientos que exige la ley.



"Para que a su empresa le dieran contratos tendría que haber estado pre calificado para realizar trabajos para el Estado. En ese caso específico recuerdo había una comisión en la que estaba Finanzas e incluso la Embajada Americana a través de una organización, de manera, que si le dieron el contrato fue siguiendo los lineamientos legales".

Adelante Dr. Mauricio Oliva con apoyar la aprobación del Decreto del Dip. Jorge Lobo para que todos los mencionados en New York seamos investigados y exigir a JOH que se aparte de su puesto para no usar la Presidencia como escudo.

¡Quien dijo miedo!

¡El que nada debe nada teme! — Porfirio Lobo Sosa (@PEPE_LOBO) March 11, 2021





Sosa reveló que conoció a Los Cachiros porque eran empresarios de la palma en Tocoa, Colón, "ellos se presentaban de esa manera y se colaban en las reuniones con inversionistas".



Sostiene que hasta que los conoció hasta que llegó al gobierno y detalló que había problemas en el Consejo de Seguridad, ya que algunos jueces eran complacientes con estos "delincuentes".



"Sin embargo con los militares se hacía el trabajo de contener el tráfico de drogas, porque hay un procedimiento a seguir".



En cuanto a las acusaciones al presidente Juan Orlando Hernández acotó que en este caso los señalamientos son a escala de senadores y congresistas. "Sin embargo, si ellos tienen suficientes elementos para meter un requerimiento fiscal lo van a hacer, con el presidente no lo harían en este momento si no hasta que saliera de la presidencia, pero insisto, que se debe crear una comisión en el Congreso para que investigue a todos los mencionados en Nueva York".