"Abogado Melvin Bonilla no presentó denuncias por amenazas de muerte", según presidente del Colegio de Abogados

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Fredy Cerrato, dijo este viernes que el abogado Melvin Bonilla no presentó denuncias de amenazas que pusieran en riesgo su vida.



"Hablamos hace unos meses y no me mencionó nada acerca de amenazas. Estamos muy consternados, pero todo sobre todo preocupados de que en la mayoría de casos todo queda en la impunidad", dijo Cerrato.



El profesional del Derecho también comentó que en las últimas horas han recibido denuncias por amenazas de muerte de tres abogados.

Además lea: Capturan al supuesto asesino del abogado Melvin Bonilla



"Sin embargo, no hemos tenido respuesta de las autoridades aunque ya hicimos la solicitud correspondiente. Nos preocupa enormemente ver que de parte del Estado no tenemos una respuesta positiva ante un gremio que se sigue enlutando".



De acuerdo con el Observatorio Nacional de la Violencia, 11 abogados perdieron la vida de manera violenta en el 2020.



"El gran problema es la impunidad, este elemento nos pone en mayor riesgo, porque si se captura a los responsables y se le castiga de acuerdo a la ley se crea una acción disuasiva, de lo contrario se les da una carta abierta".



Por su parte, la abogada penalista Gracia María Beltrand, detalló que en el 60% de los casos las causas de este tipo de muertes se debe al secreto de confidencialidad como parte de la profesión.



Mientras tanto, en el 20% se trata de circunstancias ligadas a sus trabajos como fuentes o fiscales.

Sobre el caso

El asesinato del abogado Melvin Bonilla ocurrió este jueves a las 10:30 am en la colonia Alameda cuando el abogado penalista y exjuez se conducía en un vehículo tipo pickup y a la altura de un semáforo fue interceptado por un sujeto a bordo de una motocicleta, quien le disparó en varias ocasiones hasta quitarle la vida.

El ahora ocisso, egresado de la International Law Enforcement Academy (ILEA), llevaba casos judiciales de alto impacto en el país, entre ellos el de "Tony" Hernández, condenado por narcotráfico en Estados Unidos.