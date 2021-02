Honduras acumula 162,584 contagios y 3,933 muertos por covid-19 en 11 meses de pandemia

Tegucigalpa, Honduras

La cifra de contagios con covid-19 en Honduras se elevó este miércoles a 162,584 y la de muertos a 3,933, informó el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

El organismo indicó que de 2,800 nuevas pruebas de laboratorio procesadas, 857 dieron positivo, con los que ya suman 162,584 los contagios desde marzo de 2020, cuando la pandemia se comenzó a expandir.

El informe diario del Sinager añade 20 nuevos fallecimientos, que dejan la cifra en 3,933 en 11 meses de pandemia en el país centroamericano, que ha enfrentado la desgracia sanitaria con un deficiente sistema de salud.

COMUNICADO No.46 del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) con actualización casos de #Covid19 del 17 de febrero de 2021. pic.twitter.com/KpdrAE2uA5 — Secretaría de Salud (@saludhn) February 18, 2021

LEA: Exigen inmediata habilitación de cinco hospitales móviles restantes

Hoy se han sumado a las estadísticas oficiales 1,065 hondureños hospitalizados por haber contraído la mortal enfermedad, de los que 603 presentan una condición estable, 411 están graves y 51 en unidades de cuidados intensivos.

Además, según el Sinager, 147 nuevos pacientes se han recuperado de la enfermedad, con los que la cifra asciende a 63,618 en 11 meses de pandemia.

En enero y febrero de 2021 Honduras ha registrado una alta incidencia de casos de contagios y muertes, con lo que también ha crecido la exigencia de varios sectores de las vacunas contra la enfermedad, de las que en principio el Gobierno anunció que las primeras llegarían en la segunda semana de febrero.





Pero según las Organizaciones Mundiales y Panamericana de la Salud (OMS/OPS), de las primeras, que serán gratuitas, alrededor de 80,000, llegarán hasta marzo.

Otras 1,4 millones de vacunas, compradas por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (Ihss), llegarán entre abril y mayo, informó German Leitzelar, miembro de una junta interventora del mismo organismo.

RECLAMO DEL GOBIERNO A LA OMS Y OPS

El coordinador general de Gobierno, Carlos Madero, dijo hoy que el Gobierno gestiona, al más alto nivel, el acceso "lo más pronto posible a vacunas de las farmacéuticas Pfizer, Moderna y Sputnik V de Rusia".

"Tenemos negociaciones bastante fuertes y firmes con la farmacéutica Pfizer, y el canciller Lisandro Rosales está en Nicaragua para reunirse con el embajador de Rusia y obtener la vacuna de Sputnik V, y mañana nos reunimos con Moderna", indicó Madero, señala un comunicado de la Casa Presidencial de Tegucigalpa.

Subrayó que se trabaja aceleradamente para concretar acuerdos bilaterales fuera del mecanismo Covax, que promueve la OMS, a fin de obtener la vacuna lo más pronto posible y evitar que más personas sigan muriendo por el virus.

ADEMÁS: AstraZeneca confirma que vacuna contra el covid-19 del IHSS llegará en mayo

Madero también expresó que se ha presentado un reclamo formal ante la OMS y la OPS "por la demora en el acceso a la vacuna y por no haber clasificado a Honduras como prioritario, tomando en cuenta que el país ha sufrido efectos devastadores producto de la pandemia y los huracanes Eta e Iota, que en noviembre azotaron a Honduras.

"La OPS debe dar una explicación real y confiable de por qué no se confirma el envío del primer lote de vacunas de la iniciativa Covax/Gavi; no puede ser que Honduras por seguir las indicaciones de estos organismos no pueda tener la vacuna", recalcó.

Según el alto funcionario, la OPS fue la que le sugirió al Gobierno el mecanismo Covax para obtener la vacuna y, "por lo tanto, cada vez que se retrasa la vacuna, más personas mueren".