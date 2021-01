Varios alcaldes de Honduras advierten posible cierre de triajes por falta de fondos

Tegucigalpa, Honduras.

El Gobierno aseguró que tiene disponibles unos 120 millones de lempiras para transferirlos a las alcaldías en el marco de la segunda fase del programa "Fuerza Honduras" destinado a financiar los centros de triaje, sin embargo, varios alcaldes del país han denunciado ausencia de dinero para impulsar la lucha contra la emergencia sanitaria.

Los alcaldes que se han quejado por la falta de fondos advierten que los establecimientos sanitarios para asistir a pacientes covid-19 en sus municipios, podrían cerrarse.

A través del programa "Fuerza Honduras", el Gobierno ha destinado 750 millones de lempiras para apoyar a las 298 alcaldías en el combate al covid-19, a través de la construcción de triajes, compra de insumos y contratación de personal médico.



Julio Quiñónez, encargado del montaje de los centros de triaje a nivel nacional, consideró que “el tema de los triajes, todo el país sabe, ha sido una de las herramientas que mayor provecho le hemos podido sacar en la lucha contra el coronavirus, en el sentido de poner a disposición espacios para que la población pueda recibir la respuesta que estábamos esperando”.

Señaló que con “los triajes hemos podido evitar que nuestro sistema de salud colapse, por lo que se decidió transferir fondos a las alcaldías para que con estos puedan potenciar todo el programa en una primera fase”.



Quiñónez sugirió a los alcaldes liquidar los recursos recibidos en la primera fase, al tiempo que aseguró que ya están disponibles los restantes 120 millones de lempiras que se requieren para transferirlos.



“El retraso se ha debido a la liquidación, aunque muchos alcaldes han seguido con el proceso y el hecho que no hayan recibido esos fondos es porque no han concluido con esa gestión liquidadora”, recalcó.

El funcionario insistió en hacer un llamado a los funcionarios municipales para que cuanto antes procedan a liquidar esos fondos y con ello acelerar la transferencia de los recursos correspondientes a la segunda fase.

Falta de fondos agrava la situación

David Castro, de Amhon

Por su parte, David Castro, vicepresidente de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), afirmó que no desean cerrar los triajes, pero argumentó que la medida se podría aplicar porque ya no cuentan con los recursos suficientes para el mantenimiento y funcionamiento de estos centros.

Castro informó que el Estado comenzó a pagar esta semana el 20% de lo que corresponde al mes de septiembre de 2020 y aún adeuda a las municipalidades hasta el 31 de diciembre de ese año. También comentó que en lo que resta de enero pueden apalear la situación de los triajes por los impuestos pagados por parte de la población, sin embargo, no saben qué pasará a partir de febrero.

"Le pido al Gobierno que agilice el trámite de las subsanaciones para que esos más de 100 millones de lempiras que dicen tienen disponibles, lleguen en tiempo y forma a donde corresponda para que no se cierren los triajes. Son más de 14 alcaldías a las que les han resuelto las subsanaciones, hay otras que aún no, además, en el interior del país hay alcaldías que no han ejecutado los fondos porque la incidencia de casos no es tanta", comentó.

"Estamos haciendo presiones para que el Gobierno nos pague las transferencias ordinarias, ya que las condicionadas son cosa aparte, necesitamos esos fondos frescos para seguir pagando médicos, enfermeras y compra de insumos", exclamó el vicepresidente de la Amhon.

Wilfredo Ponce, alcalde de Valle de Ángeles, expresó que el triaje de su municipio comenzó a funcionar desde agosto de 2020 y que el primer desembolso de "Fuerza Honduras" fue para los meses de agosto, septiembre y octubre, de allí en adelante les ha tocado como Alcaldía asumir la operatividad ante la falta de transferencia.

"Tenemos una deuda con 14 empleados (seis médicos, seis enfermeras y personal de aseo), esto ha sido ante a falta de desembolso de fondos", agregó.

Buscar alternativas

El epidemiólogo Kenneth Rodríguez recordó lo preocupante que son las voces de los diferentes alcaldes que analizan la posibilidad de cerrar los triajes ante el incumplimiento de fondos. "Hay que reunirse y crear canales efectivos y de coordinación para solventar esta situación, porque se ha demostrado que los triajes son eficaces en cuanto a la prevención y contención de esta enfermedad".

A su vez, hizo un llamado de conciencia para que los triajes sigan trabajando, se fortalezca el personal de Salud y que estos tengan su salario a tiempo para que sigan cumpliendo son su labor.

En tanto, la Secretaría de Gobernación, Justicia y Desentralización remarcó que hasta a la fecha solo 14 alcaldías han cumplido con la presentación de sus liquidaciones y que 125 corporaciones están en proceso de subsanación debido a las observaciones encontradas en la documentación.

También indicó que las 14 que ya cumplieron están listas para recibir el nuevo desembolso y 40 están en etapa de revisión. Las municipalidades que ya cumplieron, según el Gobierno son: Nueva Arcadia y San José, en Copán; Potrerillos, Soledad y Alauca, en El Paraíso; Marcala, en La Paz; San Francisco, en Atlántida; Cantarranas y Santa Ana, en Francisco Morazán; El Rosario y Salamá, en Olancho; Peota, en Santa Bárbara; La Virtud, en Lempiral; Mercedes, en Ocotepeque.