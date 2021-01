El covid-19 en Honduras está matando a jóvenes sin enfermedades

SAN PEDRO SULA.

A la llegada tardía a los centros asistenciales y triajes y la automedicación atribuye Salud el incremento de las muertes por covid en el país.

La mayoría de pacientes llegan con saturación de menos de 80% cuando lo normal es 97%, es decir, que ya requieren de oxígeno.

Datos 54% de los casos de covid-19 en el país son mujeres, según los datos de la Secretaría de Salud. 43% es la positividad de los casos de covid en el departamento de Cortés.

Roberto Cosenza, viceministro de Salud, manifestó que los hondureños “están llegando tarde a buscar atención médica y se están automedicando, por lo que deben acudir a los triajes al presentar los primeros síntomas que pueden indicar que es covid-19”.

Omar Jananía, gerente del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en San Pedro Sula, lamentó que los derechohabientes buscan atención médica cuando tienen más de siete días de síntomas.

“La situación es preocupante, los pacientes siguen llegando tarde al hospital saturando menos del 70%”, dijo.

José Samara, presidente de la fundación del hospital Leonardo Martínez, externó su preocupación debido a que en ese centro asistencial están falleciendo jóvenes a causa del covid.

Tómelo en cuenta Cifras. El Sistema Nacional de Gestión de Riegos (Sinager) informó ayer que con los 896 nuevos casos de covid-19, la cifra de contagios en el país se elevó a 142,880. Se reportan además 24 fallecimientos para una suma de 3,486. Se recuperaron 120 para sumar 60,597. Departamentos. El departamento de Cortés es el que más casos de covid registra en lo que va del año con 7,001. Le sigue Francisco Morazán con 3,845. El tercer lugar lo ocupa El Paraíso con 1,006 contagios, Yoro está en el cuarto sitio con 881 y Atlántida en quinto con 718 casos. Ciudades. San Pedro Sula es una de las ciudades con más muertos por covid en las primeras semanas del año, con 85 fallecidos. En los municipios aledaños a la Capital Industrial se registran 36 muertos y en Tegucigalpa se contaban hasta ayer 56 decesos a causa del virus. Mujeres. En el departamento de Cortés, uno de los más afectados por la pandemia del covid-19, el 53% de los casos corresponden a las mujeres. En los hospitales del valle de Sula, las personas que más fallecen a causa del virus están entre los 60 y 79 años.

“Estamos preocupados porque hemos tenido fallecimientos de jóvenes de entre 31 y 39 años que no tenían ninguna comorbilidad, es decir, no padecían de nada, pero sí llegaron tarde al hospital, con una neumonía arriba del 80% y no pudieron recuperarse”, lamentó.

Samara reiteró el llamado a la población para que no se confíe y que acuda a los centros asistenciales cuando sientan el primer síntoma.

“Que todos usen la mascarilla, el gel de manos, mantener la higiene y el distanciamiento social”, recomendó.

Los médicos enfatizan en que los pacientes siguen llegando tarde a los centros asistenciales hasta con siete días de tener los síntomas.

Vacuna

Mientras se elevan las muertes por covid, la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, aseguró ayer que se cuenta con el presupuesto necesario para adquirir la vacuna.

Flores, quien compareció ante los medios de comunicación en Casa Presidencial junto a otros funcionarios de la Secretaría de Salud y miembros de la OPS y Unicef, informó que la vacuna contra el covid estaría llegando al país en marzo para inmunizar a los hondureños que están en los grupos priorizados.

“Todo el presupuesto para la vacuna está reservado, aprobado y garantizado por el Gobierno”.

La funcionaria recordó que desde julio de 2020 se hicieron los preparativos para garantizar los primeras cuatro millones de dosis de vacunas.

La vacuna debe ser para todos y gratis, los primeros en recibirla deben ser los que trabajan en salud. Juan Orlando Hernández , presidente de la república.

Mejores precios

Según datos oficiales, la vacuna comprada a través de Covax costará 2.60 dólares, pero con la negociación directa con AstraZeneca esa misma vacuna costaría 4.13 dólares, es decir 1.53 dólares más.

Ida Berenice Molina, jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) detalló que Honduras ha adquirido la vacuna a los mejores precios, gracias al mecanismo Covax.

“No hay comparación con los precios que ofrece el Fondo Rotatorio con las negociaciones bilaterales. El Fondo ofrece vacunas de calidad, seguras, eficaces y a precio bajo en comparación con las negociaciones bilaterales”.

Honduras recibirá por lotes la vacuna anticovid, es por ello que se ha priorizado a las personas que recibirán las dosis, y el primer grupo lo conforma el personal de Salud, cuerpos de socorro, adultos mayores de 60 años y trabajadores esenciales.

Molina especificó que para vacunarse, “los elegibles son 5.7 millones de hondureños, para ellos necesitamos dosis, no para los más de nueve millones de habitantes que hay en el país”, dijo.

Explicó que de momento hay un grupo de población que no será vacunado mientras los estudios de la vacuna no sean completados en este grupo.

“Para 2021, más de tres millones de hondureños no son elegibles para la vacunación, son los menores de 18 años y las embarazadas. Para ellos no se ha desarrollado vacuna”, expresó Molina.

Nueva sala covid del Leonardo operará con L11 millones al mes SAN PEDRO SULA. Hoy será habilitada la nueva área para la atención de pacientes covid en el hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula.

La sala contará con 50 camas que fueron donadas por la fundación Manos Ayudando a Honduras. En total tendrá 158. El lunes, la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) entregó a la Secretaría de Salud 150 monitores de signos vitales, 200 manómetros y 200 bombas de infusión, de las cuales 50 de cada uno de estos equipos fueron dados al Leonardo para la nueva sala. José Samara, presidente de la fundación del Leonardo Martínez, dijo a LA PRENSA que el personal médico y de enfermería que atenderá las personas afectadas por el virus ya fueron contratados.

“La ministra de Salud nos dio la autorización para comenzar con las contrataciones, ya enviamos el presupuesto. Para la nueva sala de atención a pacientes covid se contrataron médicos internistas, licenciadas en Enfermería y enfermeras auxiliares; y en la contratación son aproximadamente 11 millones de lempiras, de los cuales cinco millones por mes son para la compra de material medico y todo lo demás”, manifestó.En el hospital Mario Rivas se habilitará otra área con más camas para pacientes covid. Cada cama contará con su respectivo equipo médico.