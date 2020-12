Gobierno congelará precio a la libra de pierna de cerdo

San Pedro Sula.



Diciembre es el mes en el que más demanda de carne de cerdo hay en los mercados de Honduras, esto debido a que es una de las que más se consume en los hogares durante las fiestas de Navidad.



Ante la alta demanda, rumores de especulación y aumento de precios, el Gobierno hondureño congelará el precio de la libra de carne de cerdo.



Para ser más exactos, la pierna es la parte del cerno que más se consume durante la Navidad en el país, pero las autoridades congelarán también el precio del lomo y las costillas de cerdo.



María Antonia Rivera, designada presidencial, confirmó este miércoles en San Pedro Sula que en horas de la tarde se firmará el acuerdo en donde se congelará el precio de la pierna de cerdo.



"En estos momentos tenemos un decreto de emergencia y la semana pasada se aprobó un decreto de calamidad (por las tormentas Eta y Iota), tenemos la Ley de Protección al Consumidor en donde hay un mandato explícito que en este momento no deben de haber incremento de precios", dijo a periodistas Rivera.



En ese sentido, la funcionaria hizo un llamado a intermediarios, importadores y especuladores de la carne de cerdo "de que no vamos a permitir incrementos en estos tipos de productos, que son productos que se consumen mucho en estos momentos de Navidad".



Explicó que en Honduras el 75% del consumo de carne de cerdo es importado y que la compra los importadores la hacen desde dos meses antes.



Recordó que en el acuerdo ministerial son 29 productos de la canasta básica que sufrieron congelamiento de precios, pero que con la carne de cerdo ahora serán 30, por lo que "debe respetarse".



Rivera advirtió que quienes no respeten el congelamiento de precios se exponen a sanciones económicas. "Vamos a aplicar el máximo y el máximo es 10,000 salarios mínimos, y en caso de acaparamiento habrá una sanción penal", dijo.



La multa se basa en la Ley de Protección al Consumidor, que establece sanciones que van de uno a 10,000 salarios mínimos; es decir, más de 100 millones de lempiras.



La designada presidencial informó que personal de la Fiscalía de Protección al Consumidor y del Departamento de Protección de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) ya sancionaron a personas que no estaban respetando el congelamiento de precios.



Agregó que en estos momentos la SDE hará los comparativos de precios para establecer el promedio; "que sea un precio justo, no incrementos y que sea accesible al consumidor final".



El pasado 16 de noviembre, tras el paso de las tormentas Eta y Iota, se emitió un acuerdo ministerial donde se congelaron 29 productos de la canasta básica en relación a sus precios y se establecieron precios máximos de venta, por lo que con la inclusión de la pierna de cerdo la lista será de 30 productos.