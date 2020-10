Pandemia del coronavirus no frena la migración de hondureños

Tegucigalpa, Honduras

La necesidad de un empleo ha llevado a centenares de hondureños a emprender una nueva caravana hacia Estados Unidos, en plena pandemia de COVID-19, que desde marzo ha dejado en Honduras más de 2.000 muertos y cerca de 77.000 contagios.

"No nos importa el peligro de la COVID, pero no podemos vivir en nuestro país si no hay trabajo", dijo a Efe en San Pedro Sula, en el norte de Honduras, uno de los inmigrantes de alrededor de más de un millar que el miércoles emprendió camino hacia Corinto, en el caribeño departamento de Cortés, fronterizo con Guatemala.

Otro reducido grupo, de unos 80, decidió viajar en autobuses hasta la frontera de Agua Caliente, departamento de Ocotepeque, región occidental de Honduras.

Los pocos inmigrantes que muy escuetamente hablaron con Efe, coincidieron en que se van por falta de oportunidades de trabajo en su país, lo que ya era difícil conseguir antes de la pandemia de COVID-19, que se comenzó a expandir en marzo.

NULAS POSIBILIDADES DE LLEGAR A EE.UU

La vicecanciller hondureña, Nelly Jerez, descartó que sean 5.000 las personas que salieron entre el miércoles y hoy hacia la frontera con Guatemala, y dijo que se coordinan acciones con autoridades de ese país para evitar una movilización irregular.

Sin embargo, según autoridades migratorias de Guatemala, hoy cruzaron a ese país, de manera "violenta", al menos 3.000 hondureños por Corinto, "poniendo al frente a niños y mujeres", y sin cumplir los protocolos sanitarios, ni registrarse en el punto aduanero.

La numerosa caravana, con muchas mujeres, algunas con dos niños, uno de ellos cargándolo en brazos, superó la capacidad de la Policía Nacional de Guatemala apostada en Corinto para evitar que los inmigrantes entraran a ese país.

El organismo guatemalteco indicó que los hondureños avanzaron ilegalmente hacia el vecino país y divulgó vídeos en los que se ve un numeroso grupo de personas cruzando la frontera, sin posibilidad de que las autoridades pudieran detenerlos.

Los hondureños que se están acercando a cumplir con los controles migratorios son pocos, dijo el Instituto Guatemalteco de Migración.

Según lo expresado por Jerez, en un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el miércoles por la noche salieron alrededor de 500 personas desde la Central Metropolitana de autobuses interurbanos de San Pedro Sula con destino a Corinto, y unas 600 esperaban cruzar hoy la frontera con Guatemala, citando como fuente a la Secretaría de Seguridad.

Jerez señaló que las autoridades de los dos países "están en comunicación permanente" y con el embajador hondureño en Guatemala, Mario Fortín, quienes le han informado que se estableció "un operativo de seguridad en toda la frontera, específicamente en la zona de Corinto, para no permitir el ingreso a su territorio".

Añadió que "las posibilidades de ingresar a los Estados Unidos son casi nulas", por el cierre de fronteras, y que los inmigrantes además enfrentan el "reto" de cruzar Guatemala y México, "cuyas autoridades han incrementado las medidas de seguridad".

"Nuestro llamado permanente a todos nuestros hermanos hondureños es no poner sus vidas en riesgo en esta ruta migratoria que ocasiona dolor, luto y muerte, recuerden que ahora también se exponen a contagiarse de COVID-19 y esto puede ser mortal", recalcó Jerez.