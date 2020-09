Por asesinatos y agresiones a comunicadores, CPH se retira de mecanismo de protección a periodistas

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Dagoberto Rodríguez, informó este lunes que el gremio se retira del mecanismo de protección a los empleados dedicados a este rubro debido al gran número de casos que impunes de asesinatos y agresiones.



Con el reciente asesinato del periodista Alfonso Almendares en Comayagua, zona central del país, ya suman 87 los comunicadores y trabajadores del gremio que han sido vilmente asesinados o agredidos desde el 2001 hasta la fecha; el 90% de ellos siguen en la impunidad, dijo Rodríguez.



"En vista de la vulnerabilidad que está enfrentando el gremio periodístico, hemos tomado la decisión como junta directiva nacional de retirar de nuestros representantes del mecanismo de protección hasta que no haya garantías de proteger la vida de los periodistas, comunicadores y defensores de derechos humanos", expresó el presidente del CPH.

Señaló que desde el año anterior planteó aumentar la logística, recursos humanos y presupuesto al mecanismo de protección, no obstante, no obtuvo respuesta favorable.



"Nunca han participado en las reuniones y solo han mandado representantes que no tienen poder de decisión; por otro lado, este mecanismo no tiene apoyo logístico ni financiero para operar".



Además denunció que solo este fin de semana ocurrió el atentado contra Almendares, dos agresiones por parte de policías a comunicadores en La Ceiba y amenazas contra la periodista Thelma Mejía a través de redes sociales.





"Lo que denota que estamos volviendo a enfrentar una situación de riesgo tal como vivimos hace algunos años", puntualizó.

Almendares había identificado a los posibles responsables

Rodríguez también dijo a medios de comunicación que el fallecido comunicador, Alfonso Almendares, había recibido amenazas por el trabajo que desempeñaba.



"Se conoce información de que él tenía amenazas a causa de su labor, pues hacía denuncias y parece que logró identificar a varias personas que supuestamente habían cometido ciertos delitos".



El presidente del CPH llama a las autoridades a hacer su labor e investigar y dar respuesta a todos los casos que aún no la tienen y garantizar la seguridad de los comunicadores.