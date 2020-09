Juan Orlando Hernández propone a ONU crear plan para recuperación tras Covid-19

Tegucigalpa.



El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, propuso este miércoles que la ONU cree un "plan" que permita recuperar las economías de los países y cuestionó la poca ayuda de los organismos multilaterales frente a la "colosal tragedia" que ha causado el coronavirus en el mundo.



"Propongo que el secretario general de la ONU (António Guterres) convoque a un grupo selecto de líderes mundiales, exitosos (...), para que ayuden a crear un plan, una hoja de ruta, porque en la medida que salgamos bien todos, todos ganamos", dijo Hernández en su participación en la 75 Asamblea General de las Naciones Unidas.



Al crear este plan, el Sistema de la ONU podrá "decir que estuvo a la altura de las circunstancias", añadió.





El gobernante hondureño comenzó su intervención señalando que el mundo está inmerso en una "nueva crisis" ocasionada por la pandemia de la COVID-19, por lo que es necesario buscar "nuevas ideas, nuevos consensos, siendo más creativos y más sabios para hacer realidad los propósitos que fueron anunciados en 1945", cuando fue fundada la ONU.



Manifestó su preocupación por las "consecuencias de esta emergencia que hoy enfrentamos, de impacto multifactorial, que ha afectado de una manera sin precedentes a nuestra generación en la salud, educación, migración, los servicios básicos, los derechos humanos y la economía de los países, sobre todo la de los más vulnerables".



Las consecuencias conllevan a "un gran daño en lo social, con escasez de medicinas, alimentos, pérdida de empleos, porque ahora se avecina la tarea monumental de reconstruir nuestras a economías, mientras mantenemos ese balance de proteger la salud y priorizar la vida", añadió.



Hernández prevé que esas crisis globales "probablemente continúen con conflictos sociales alrededor del planeta ocasionados no solo por la amenaza de más problemas de salud pública, sino por conflictos de la posesión de tierras, alimentos, agua, ideologías políticas".

Buscar mayor eficiencia

El gobernante hondureño dijo que es necesario revisar el sistema de Naciones Unidas y de manera "urgente buscar mayor eficiencia y efectividad en lograr los propósitos" de la organización.

La ONU debe generar información y conocimientos para preparar a los países "para lo que viene" y que los gobiernos "no sigamos navegando a ciegas", apuntó.



"Nuestros pueblos merecen más equidad en el acceso a la salud, la tecnología, la información, la educación. Ante lo que hoy acontece es imperativo que los objetivos de desarrollo sostenible acordados en 2015 sean revisados, actualizados, replanteados a esta nueva realidad con la que hoy convivimos", agregó.





Todo debe hacer "evitando burocracia excesivas e ineficientes", indicó el gobernante, quien señaló que el coronavirus ha recordado de la manera "más dura" que al final somos humanos "vulnerables".



"Esta pandemia ha desnudado la inequidad real del mundo en que vivimos, cuando todos buscamos medicamentos, insumos hospitalarios, equipos o las tan ansiadas vacunas, solo unos cuantos países van a tener un amplio acceso a ello en primera fila y no se trata de los más necesitados", subrayó.

Formas diferencias de atención a países pobres

El gobernante hondureño instó a los organismos multilaterales a buscar formas "diferenciadas de atención" a las necesidades de los países más pobres y vulnerables a los efectos del cambio climático, para lograr el crecimiento económico y social.



"Es el momento de que hablemos seriamente sobre el alivio financiero que debemos recibir de nuestros acreedores internacionales, porque hasta este momento no han estado a la altura de esta colosal tragedia y ha habido una respuesta pobre a las necesidades de financiamiento, moratoria, para atender el desplome de nuestras economías", subrayó.



Destacó que el cambio climático ha sido "una emergencia desde hace varios años y todavía no sabemos dónde están los famosos fondos verdes del clima, tenemos varios años de estarlos buscando".



Hernández recordó que en los últimos años Honduras ha solicitado que los "grupos no estatales organizados, como maras, pandillas y narcotraficantes, sean reconocidos por Naciones Unidas como grupos terroristas".



Durante los últimos 75 años, en la ONU han participado "magníficos oradores y (se han pronunciado) grandes discursos (...), sin embargo, no hemos podido evitar las guerras, la inequidad, no hemos erradicado la pobreza, ni tampoco muchas enfermedades endémicas ni epidémicas", acotó el presidente hondureño.