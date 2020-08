Así celebrarán centros educativos el 199 aniversario de Independencia de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

El secretario de Educación, Arnaldo Bueso, dijo este miércoles que durante la celebración de las festividades del 199 Aniversario de Independencia se potenciará la parte artística.



Bueso, dijo que se trabaja en la organización de acciones para celebrar de manera diferente estas fiestas patrias resaltando el área musical y poética.



Afirmó que a raíz de la crisis sanitaria no se podrá celebrar como cada año, pero se aprovechará para destacar otro tipo de expresiones artísticas.

"Evidentemente dadas las circunstancias de la pandemia no habrán desfiles, no tendremos la algarabía en las calles y en los estadios y celebrar nuestras fiestas patrias como antes, pero queremos mantener viva esa llama de amor por nuestra Patria", dijo el funcionario.



Por ello, se ha diseñado una estrategia que permita a través de los medios virtuales tener la cercanía con los estudiantes, los docentes, los padres de familia para no olvidar esta fecha tan importante.

Educación se prepara para el retorno a clases

El secretario comentó, que es muy difícil que se pueda retornar a clases presenciales este año porque la situación de contagio no ha bajado.



"Estamos preparándonos para el próximo año, eventualmente cuando el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) lo estime conveniente retornaremos con todo un mecanismo de bioseguridad, esa es otra estrategia que tenemos y que le llamamos Retorno Seguro a Clases que lleva implícito la bioseguridad además del apoyo psicosocial y el proceso de nivelación de estudiantes", explicó.

También manifestó que varias instituciones educativas bilingües han iniciado clases.



Ante esto, de acuerdo con el titular de la Secretaría de Educación, se ha iniciado un proceso de monitoreo preciso de la atención virtual, "queremos asegurar que las instituciones bilingües privadas también tengan sistemas sólidos para atender a los estudiantes, evidentemente estamos hablando de otro tipo de condiciones y creemos que esto va a ser cada vez mucho mejor de parte de ellos".