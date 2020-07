Exdirectora y dos empleados de Invest-H declaran en la Atic

Tegucigalpa, Honduras.

El desfile de funcionarios y exfuncionarios de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) por la investigación que se sigue en el caso Hospitales Móviles continuó ayer.

La Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), junto con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) prosiguieron con los interrogatorios.

La primera en comparecer fue Bessy Roxana Rodríguez Mendoza, quien desde las 8:30 am respondió a las consultas que le formularon los agentes.

La indagatoria se extendió hasta las 11:45 am y 15 minutos después ingresó a la sala Carlos Luis Guevara Mondragón, ambos empleados de la Dirección de Conservación de Patrimonio Vial de Invest-H.

La declaración de Guevara inició a las 12:00 del mediodía y durante dos horas aportó información sobre cómo se dio el proceso de compra de los hospitales. A ambos funcionarios se les tomó la declaración en calidad de investigados y fueron acompañados por su apoderado legal Jaime Banegas.

Mientras, la exdirectora de Invest-H, Evelyn Lizeth Bautista Guevara, llegó a la Atic en calidad de testigo, junto con su abogada Doris Imelda Madrid. Eran las 2:00 pm cuando ingresaron a las instalaciones, pero el interrogatorio inició a las 3:00 pm y finalizó a las 6:30 pm.

“Las interioridades de la declaración solo le competen a la autoridad, fue un ambiente muy cordial. Todo giró con respecto a su gestión, las actuaciones anteriores no le competen. Su declaración se centra del 2 de julio al día de su renuncia, que fue el 16 de julio”, dijo Doris Madrid, apoderada legal de Bautista.



No tuvo apoyo. Mientras, la exdirectora de Invest-H dijo que durante las tres horas de interrogatorio se le formularon preguntas cordiales y transparentes en la sede fiscal.

“Esperamos que esto contribuya a la investigación y a la instalación de los hospitales que es lo que el pueblo hondureño está necesitando. Hubo poca colaboración durante mi gestión por parte del Consejo Directivo y renuncié con mucho pesar. Una golondrina no hace verano. No tuve el apoyo y no podía hacer nada más”, dijo Bautista al salir de las oficinas de la Atic.

Hospitales 1. El 2 de julio Atic secuestra documentos Tras varias denuncias sobre malos manejos de los fondos públicos destinados a la pandemia, la Fiscalía secuestró documentos de Invest-H. 2. Autoridades allanan casa de Marco Bográn Allanaron la vivienda del exdirector de Invest-H Marco Bográn para secuestrar documentación en torno a los ilícitos cometidos durante su mandato. 3. Citan a la ministra

de Salud como testigo Notifican a la secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, que deberá declarar por las irregularidades en la compra de hospitales móviles

Durante el tiempo que compareció ante las autoridades, mostró una serie de documentos de las gestiones que realizó en los 14 días que estuvo al frente de la institución. Para hoy se espera que rinda su declaración Martha Doblado, quien preside el Consejo Directivo de Invest-H, quien como testigo comparecerá a partir de las 10:00 am y responderá a las preguntas de la Fiscalía en el salón de sesiones del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp). “No se pueden dar detalles de las distintas declaraciones, sin embargo, se hicieron todas las preguntas necesarias por el equipo conformado por fiscales y agentes”, dijo Jorge Galindo, vocero de la Atic.

Se informó que se tiene previsto citar al director de Aduanas, Juan José Bautista, así como a otros dos altos funcionarios del Gobierno, cuyos nombres no quiso revelar uno de los agentes a LA PRENSA, pero que está previsto para convocar la próxima semana.



Se había denunciado. El presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras, Ángel Garachana, dijo que se ha tenido una mala gestión desde el principio de la pandemia, sobre todo con las compras de emergencia, donde según su criterio hay indicios suficientes de actos de presunta corrupción para que el Ministerio Público lo investigue.

“En caso de que el Ministerio Público no siga con las investigaciones demostrará síntomas que las instituciones no cumplen con la función de la lucha contra la corrupción”.

“Cuando el pueblo no cree en estas instituciones quiere decir que estamos en una situación desastrosa, política y socialmente, no cumplen con la finalidad para las que fueron creadas”, dijo Garachana.

En su análisis es claro y dijo que no se vislumbra una situación favorable para Honduras, a menos que se dé una conversión profunda de las personas encargadas de las instituciones públicas.

“Se ocupa una conversión profunda de quienes nos representan en los diversos poderes de un Estado democrático y nuevas personas con conciencia ética porque vamos a una situación preocupante en un futuro inmediato”, dijo.