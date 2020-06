"No hay falsificación, sobrevaloración ni orden de captura", asegura Axel López

San Pedro Sula, Honduras

“O nos das algo o te jodemos...”, así explicó Axel López, representante de Elmed Medical Systems, las acusaciones hechas en su contra por parte de la empresa SDI Global LLC, por supuestas irregularidades en el proceso de compra de los hospitales móviles adquiridos por Inversiones Estratégicas de Honduras, Invest-H, para atender la emergencia por coronavirus.

López dialogó con Diario LA PRENSA y señaló que no hubo falsificación de documentos, así como tampoco sobrevaloración por más de dos millones de dólares en cada instalación y que entregará hospitales de calidad al país entre el 7 y 10 de julio, cuando los mismos arriben a Puerto Cortés.

Agregó además que no hay órdenes de captura en su contra y que procederá contra SDI por las acusaciones realizadas en su contra, las cuales han tomado fuerza en los últimos días.

¿Cuál es su versión de este proceso?

Recibimos una orden de compra de Hospitales Móviles y de Invest-H y le hemos proporcionado a ellos la información pertinente y estamos en comunicación constante. Ahora, sobre el arribo de los proyectos para San Pedro Sula y Tegucigalpa, están por llegar a Puerto Cortés entre el 7-10 de Julio. Ahora estamos coordinando la agenda del viaje de nuestro personal técnico e ingenieros para hacer las instalaciones de los mismos.

El miércoles se señaló en Honduras que los hospitales se adquirieron a costos sobrevalorados ¿cuál es su posición?

Estamos en medio de una pandemia global. Quien haya reportado que se sobrevaloró o no es relativo dependiendo con qué lo compara. El mercado de equipamiento y suministros médicos es un mercado negro. En enero un equipo médico costaba entre 5 mil a 7 mil dólares, pero ahora trate de encontrar uno así donde sea; si lo encuentra, y bueno, estará entre 25 mil y 35 mil dólares. Una mascarilla de 50 centavos de dólar antes, si la encuentra, estará a 3 o 5 dólares. Ese tipo de reportes, lamentablemente siguen inflamando a la opinión pública y son ataques para que la gente tenga la opinión de que son caros. En realidad busque un constructor de hospitales y pregúntele cuánto costaría un hospital tradicional como el que estamos entregando.

Se acusa a su empresa de falsificar las órdenes de compra y que hay órdenes de captura en su contra ¿Qué opina?

Vamos a lo mismo, “primero disparamos, luego preguntamos”. No hay ninguna falsificación, no hay ninguna fuga u orden de captura. Mi oficina está frente al departamento de policía.

¿Y entonces por qué la acusación de SDI Global LLC sobre la falsificación de órdenes de compra?

SDI fue en su momento un posible subcontratista y por temas internos se dejó esa relación y se le dio a Invest-H explicación sobre ello. Sin embargo, le hemos enviado notificación legal para que dejen de difamarnos e interrumpir nuestras relaciones comerciales en otros países. Las acciones de ellos son irritantes, pero la orden de compra es válida y estamos excediendo la expectativa de la misma.

¿Entonces por qué las acusaciones en su contra?

Moje creo que le dicen en Honduras. O nos das algo o te jodemos. Son temas que llevan ahora una causa legal de nosotros contra ellos por difamación.

Invest-H hace la compra a Hospitales Móviles.com, ellos los contactan a ustedes. ¿Ya sin SDI en el proceso, a quién hicieron ustedes la compra final?

Tenemos fábricas en Turquía y subcontratistas.

López envió vía Whastapp un video en el que muestra las instalaciones hospitalarias que asegura fueron las adquiridas y llegarán a Honduras. El video lo adjuntamos en este enlace.

¿Estos son los hospitales que llegarán al país?

El video que presentamos habla de lo que Honduras recibirá. Es nuestra responsabilidad, también reportar esperanza y darle tranquilidad a la población. Lo que se ve en el video es lo que va. Esta no es cualquier cosa, estos son hospitales funcionales, con gases medicinales, planta de oxígeno, etc. Vean los reportes de Invest-H.

¿Ustedes entregarán los hospitales a Hospitales Móviles o a Invest-H?

A Invest-H que es nuestro cliente.

En Honduras circula una foto suya con María Antonieta Guillén de Bográn, ex designada presidencial en el gobierno de Porfirio Lobo y tía de Marco Bográn, director de Invest-H. ¿Qué relación tiene con ella?

No conozco a nadie de ellos. Ese fue un montaje para desarrollar una historia que llama la atención de la gente, que pena.

¿Cuál es su mensaje ante todo este escándalo?

Siento mucho cómo se juega con nuestra imagen y la de mi persona pero seguimos firme porque estamos haciendo lo mejor para que estos proyectos sean de bendición y ayuda para la población. Detrás de todo lo que circula existe una agenda que no puedo describir y la cual, como empresa privada desde Estados Unidos, no puedo entender, pero Dios y las acciones de nuestros proyectos hablarán por si mismos. Seguiremos enfocados en hacer el bien aunque personalmente pague el precio de que se me dispare y después pregunten si era inocente. Enfoquémonos en hacer agentes de cambio, Honduras lo necesita todos podemos aportar a ello.