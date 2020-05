Miles de niños hondureños de prebásica, en el área bilingüe, finalizaron el año escolar

Tegucigalpa, Honduras.

El área de prebásica de las escuelas privadas bilingües de Honduras finalizó esta semana el año lectivo de manera virtual, debido a la cuarentena por COVID-19.

Muchos alumnos, de entre cuatro y seis años, en el país cerraron su ciclo escolar despidiéndose de sus compañeros y maestros con diferentes actividades, pero a través de una pantalla.

Algunas instituciones comenzaron clases en septiembre, por lo que finalizarán en las próximas dos semanas.

La Secretaría de Educación solicitó a los diferentes centros educativos que específicamente en esta área se deberá entregar a la familia, un informe final sobre el crecimiento y desarrollo integral de las capacidades físicas y motoras, socio-afectivas, lingüísticas y cognitivas que el educando logró desarrollar durante el año. Este informe servirá como documento de promoción para el grado o nivel inmediato superior.

"Esperamos que las instituciones logren acatar estas medidas que estan citadas en el acuerdo 154 del 2020, publicado en La Gaceta, en su defecto existe un oficio por parte de la viceministra Gloria Menjivar con una opinión técnica de la secretaría sobre el mismo", dijo Rony Nuñez, asesor del despacho ministerial.

Las evaluaciones que realizaron los docentes en los diferentes centros educativos no fue cuantitativa, sino cualitativa.

"A estos alumnos, por su edad, se les midió el motor fino, vocabulario, contar y reconocer números, el alfabeto, leer, escribir, entre otras habilidades. A todos ellos se les debe extender un certificado, así como los establecen las autoridades", dijo Carlos Sabillón, Gerente de la Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas de Honduras (Feniep).

- Los retos que enfrentó el área de prebásica -

Para responder a las necesidades de la nueva realidad en el proceso de enseñanza, estas instituciones tuvieron que transformar las clases y contar con el apoyo de los padres de familia.

"En esta área particularmente se necesitó el apoyo total de los padres, ya que estos alumnos requieren otro tipo de atención. Estamos muy contentos porque recibimos una buena respuesta", dijo Marcela Paguada, presidenta de la Asociación Noroccidental de Escuelas Privadas Bilingües de Honduras (Anepbh) a la cual pertenecen 37 instituciones.

Paguada explicó, que muchos docentes crearon canales en YouTube y grabaron las clases para sus alumnos, luego solicitaron a los padres enviar fotos y videos de los pequeños para constatar que las recibieran.

Si bien no fue un proceso fácil el trinomio integrado por alumnos, docentes y padres de familia logró adaptarse y se aseguraron de cumplir con los objetivos.

Muchos centros educativos crearon diferentes estrategias para llevar a cabo el enseñanza de forma virtual.

"A pesar de las circunstancias se lograron los objetivos y con el seguimiento individualizado de los maestros se pudo continuar reforzando las áreas a mejorar de los alumnos. Los docentes tuvieron que realizar diferentes estrategias para lograr el aprendizaje virtual", dijo Seskia Caraccioli, vocal de Anepbh.

Lograr captar la atención de los niños en prebásica fue uno de los grandes retos, afirma Yosselín Rodríguez, psicóloga clínica. "A través de diferentes clases virtuales con actividades entretenidas se logró esta meta, pero también al inicio se tuvo que vencer la negatividad de los padres de familia, ya que muchos no creían que esto sería posible. En mi caso realicé clases particulares con los alumnos que tienen capacidades especiales, sin que dejaran de recibir la clase con el resto de sus compañeros. Además, los papás que no suelen convivir mucho con sus hijos, lo hicieron y ahora son empáticos con el trabajo de los docentes", detalló Rodríguez.

Don Oscar Merlo y su esposa adapataron parte de la habitación de su hijo y colocaron a sus peluches para representar a los compañeros de clase de su pequeño, logrando que no se sintiera solo y se motivara en cada clase. "Tuvimos que ser creativos y hacerle atractivo este proceso a nuestro hijo, estamos conscientes que todos hemos un gran esfuerzo, pero aún así creemos que los niños necesitan estar en su aula de clases para aprender correctamente. Sin embargo, comprendemos la situación y sabemos que es mejor que se mantengan la educación de esta manera para cuidar la salud de los niños y de las familias", expresó Oscar Merlo, padre de familia de la escuela Good Seed en San Pedro Sula.

Las escuelas deben prepararse durante las vacaciones

Por otra parte el gerente de Feniep, agregó que durante el tiempo de vacaciones estas instituciones están llamadas a crear una estrategia sólida que les permita estar preparados para el futuro tras la cuarentena por coronavirus.

"Se debe tener un plan "A" para un nuevo año escolar virtual y un plan "B" para una modalidad mixta, ya que tenemos el ejemplo de varios países que han retornado a clases presenciales y han tenido que cerrar todo para volver a las clases en casa nuevamente (como Francia), así que debemos estar preparados y aprovechar el tiempo de las vacaciones", agregó Sabillón.

Además explicó que, desde su punto de vista, no ve cercano el regreso a las clases presenciales. "Creo que quizás hasta el 2021 nos volvamos a encontrar, pues primero es básico tener una vacuna contra el COVID-19, ya que siendo realistas los niños en las escuelas se enferman muy seguido de gripes comunes y no digamos en una situación como esta. Por otra parte, hay algunos padres que han considerado no mandar a sus hijos a las escuelas, aunque se inicien las clases presenciales hasta que haya una vacuna", explicó.