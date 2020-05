Invest compró mascarillas 41% más caras a una ferretería local

Sin esa compra los hospitales estarían desabastecidos: Bográn TEGUCIGALPA. Marco Bográn, director de Invest-H, rechazó que exista una sobrevaloración en esta compra, y argumentó que la diferencia de precios obedece a que el proveedor tenía las existencias en bodega y entregó las mascarillas con una diferencia de tres días, contrario a las adquiridas por el Fideicomiso de Salud que todavía no han llegado al país y posiblemente nunca lleguen. Indicó que el Fideicomiso, durante esta situación de emergencia, ha tratado de colocar órdenes de compra de equipo de protección personal entre todos los proveedores locales e internacionales, que argumentaban que tenían el inventario disponible, pero la realidad era que no existía esa disponibilidad. Indicó que de 66 órdenes de compra de equipos de bioseguridad realizadas por el Fideicomiso solamente 12 se han concretado porque todo ese producto está en China y nadie lo puede sacar por las restricciones en ese país. En ese contexto, dijo que Invest procedió a hacer la compra a Germar y otros proveedores por la disponibilidad de existencias, y de no haberlo hecho, “los hospitales estuvieran desabastecidos completamente y los médicos estuvieran atendiendo con gorros y cubrezapatos, sin bata, sin overol, sin gafas protectoras y sin mascarillas”.