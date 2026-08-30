1,347 familias de Olanchito reciben títulos tras décadas de espera

Olanchito, Yoro. Un total de 1,347 familias de nueve aldeas y caseríos de Olanchito, Yoro, recibieron este domingo sus títulos de propiedad, entregados por el Gobierno a través del Instituto de la Propiedad (IP), después de años e incluso décadas de espera. La titulación beneficia a más de 5,300 pobladores y forma parte del proceso de regularización predial que se desarrolla en el municipio para brindar certeza jurídica a las familias y proteger el patrimonio que han construido durante generaciones. Detrás de cada documento existen historias de personas que heredaron terrenos sin respaldo legal, familias que ahora podrán dejar una propiedad a sus hijos y adultos mayores que esperaron décadas para tener en sus manos un documento que acreditara legalmente sus tierras.

En Coyoles Central, Nadia Mabel Madrid recibió el título de una propiedad que había sido heredada dentro de su familia. Durante generaciones ocuparon el terreno sin contar con documentación que acreditara legalmente el dominio. “Por la voluntad de Dios, contamos hoy con un título de propiedad”, expresó.

La pobladora destacó que ahora tendrá nuevas posibilidades para respaldar el patrimonio familiar. “No es fácil obtenerlo en las aldeas y ahora podemos gestionar un préstamo en cualquier banco sin ningún problema”, manifestó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En San Jerónimo, José Antonio Arteaga también recibió su título después de aproximadamente 11 años de vivir en la comunidad. Para él, el documento representa una oportunidad para garantizar un patrimonio a sus hijos. “Ya hoy sí vamos a poder decir que somos dueños de nuestros pedacitos de tierra”, afirmó.

Documento de propiedad

Una de las historias que más llamó la atención fue la de Armando Alfaro Núñez y Reyna de Alfaro, habitantes de Coyoles Central, quienes esperaron 56 años para obtener el documento que acredita su propiedad. “Algo que anhelaba yo hace años era tener un título de propiedad y poder decir: esta tierra es mía”, expresó Armando. La jornada también incluyó la titulación del terreno donde funciona el Centro de Educación Básica 18 de Noviembre, en la aldea El Nance. Nancy Xiomara Cruz, subdirectora del centro educativo, destacó la alegría de estudiantes, docentes y padres de familia por contar con seguridad jurídica sobre el predio.