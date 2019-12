Los obispos de Honduras apoyan continuidad de la Maccih

Tegucigalpa.



Los obispos de la Conferencia Episcopal de Honduras expresaron este jueves su respaldo a la continuidad de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción en el país (Maccih), que depende la OEA, por el tiempo que sea "oportuno" hasta fortalecer la institucionalidad.



"Apoyamos la continuidad de la Maccih en Honduras por el tiempo que se considere necesario hasta que nuestra institucionalidad esté lo suficientemente fortalecida e independiente", destaca una declaración suscrita tras la asamblea ordinaria que celebraron los obispos y que fue difundida hoy en la capital hondureña.



La Maccih se instaló en abril de 2016 y es la primera iniciativa de la Organización de Estados Americanos para combatir la corrupción en un Estado miembro.

Los obispos señalan que la llamada de Jesús "a no escandalizarnos por su compromiso con los pobres y sus exigencias de justicia, verdad, libertad y solidaridad para todos, agudiza precisamente el escándalo y la vergüenza que provocan las actuaciones de los poderes del Estado".

La Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras concluye su convenio con el Gobierno el próximo 19 de enero.



Los poderes del Estado, sobre todo el Legislativo, "en contra de la ética política y la voluntad del pueblo, al que no escuchan, se permiten decretar la corrupción, su propia inmunidad y además atacar a quienes quieren erradicarla como es la Maccih, el CNA (Consejo Nacional Anticorrupción) y algunos grupos de sociedad civil”, enfatizan los obispos.



La Maccih se creó con un convenio rubricado en enero de 2016 por el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para que actuara durante un periodo de cuatro años, por lo que dejará de operar en enero de 2020 si el Ejecutivo hondureño no accede a renovar su mandato.



La Conferencia Episcopal de Honduras reafirmó también su apoyo a la Maccih, la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) y el Ministerio Público y las instituciones que luchan contra la corrupción.



El gobernante hondureño ha reiterado que en enero próximo decidirá sobre renovar la vigencia de la Maccih luego de que conozca los resultados de la evaluación de ese ente.



La Mesa de Evaluación del trabajo de la Misión, instalada el pasado 13 de noviembre, invitó la semana anterior al Gobierno de Honduras y a la OEA a renovar el convenio de la Maccih, lo que también han pedido Estados Unidos y la Unión Europea.



Mientras que una comisión especial del Parlamento hondureño ha solicitado al Ejecutivo a no renovar la Maccih, lo cual ha desatado la polémica en el país centroamericano, donde diversos sectores aseguran que diputados salpicados por denuncias de corrupción buscan blindarse.