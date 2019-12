CNA entrega al Congreso Nacional iniciativa para que no entre en vigencia el nuevo Código Penal

Tegucigalpa, Honduras.



El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y miembros de la sociedad civil llegaron este miércoles al Congreso Nacional de Honduras para entregar una iniciativa que busca que no entre en vigencia el nuevo Código Penal.



Gabriela Castellanos, directora del CNA, expresó que la posición del Consejo se mantiene firme como desde hace varios meses porque consideran que el contenido del nuevo Código Penal "es nefasto para la población hondureña".



Sobre el documento que fue entregado al Congreso dijo que la iniciativa de ley ciudadana es respaldada por más de 12,000 firmas y huellas de personas que piden que no entre en vigencia el decreto legislativo 130-2017, contentivo al "Código Penal de la Impunidad", como lo nombra el CNA.



El Consejo Anticorrupción considera que el código "es un instrumento que blinda a los corruptos y limitqa las libertades de los individuos", y agrega: "seguimos en este esfuerzo ciudadano para que este instrumento que protege la corrupción no se aplique".

Entrada en vigencia

El nuevo Código Penal debió entrar en vigencia el pasado 10 de noviembre tras vencerse el período de vacatio legis, pero el Poder Judicial aprobó una extensión por igual período, por lo que dicha norma tendría que comenzar a aplicarse el 10 de mayo de 2020.



El nuevo instrumento jurídico ha sido rechazado por organizaciones civiles porque reduce las penas para delitos contra la administración pública, crimen organizado y otros de violencia común.

Opina sobre la Maccih

Gabriela Castellanos también tuvo tiempo para opinar sobre la no renovación a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), que recomienda una comisión del Congreso Nacional.



La directora ejecutiva del CNA manifestó que saldrán a las calles para pedir que la Misión de la OEA continúe en el país.



Por su parte la doctora Suyapa Figueroa, que acompañó al CNA en la entrega de la iniciativa, dijo que "la Maccih no debe irse del país; si se va quedaremos en un estado de indefensión peor al que ya tenemos".