Honduras y EEUU implementarán plan de acuerdo migratorio

Tegucigalpa, Honduras.



Honduras y Estados Unidos trabajan este lunes en un plan que definirá el procedimiento para implementar el acuerdo migratorio de asilo firmado en septiembre pasado para atajar la migración irregular desde Centroamérica.



La directora del Instituto hondureño de Migración, Carolina Menjívar, dijo a Efe que equipos técnicos de ambos países se reunirán este día en Tegucigalpa para trabajar en el plan de aplicación del acuerdo.



El plan de implementación inicial definirá los procedimientos para el traslado de personas, el número de cobijados por el acuerdo y otros detalles.

Menjívar destacó que el país centroamericano todavía "no ha recibido ninguna solicitud" de asilo puesto que los procedimientos legales para la aplicación del acuerdo no han sido completados.



"Estamos trabajando para hacer el plan de implementación y solamente cuando el plan esté aprobado y acordado por los países va a entrar en vigencia el acuerdo", enfatizó.



Honduras firmó el pasado 25 de septiembre un acuerdo con EEUU que busca atajar la migración irregular desde Centroamérica y se suma a los alcanzados con Guatemala y El Salvador.

Carolina Menjívar, directora del Instituto hondureño de Migración.



El 20 septiembre, Washington rubricó un acuerdo de cooperación con El Salvador en materia de inmigración, que se concretó después del conseguido el 26 de julio con Guatemala, que todavía no se ha aplicado.



Diversos analistas y expertos en migración de la región han señalado que los tres países centroamericanos no tienen condiciones para recibir a migrantes solicitantes de asilo por los niveles de pobreza y violencia que sufren.



Hasta ahora no han trascendido detalles de lo acordado con Honduras y El Salvador.

En el caso de Guatemala, el convenio obliga a los migrantes que atraviesan el país centroamericano a pedir asilo allí en vez de hacerlo en territorio nacional.



Las autoridades hondureñas han detenido en 2019 a "31.000 migrantes irregulares", en su mayoría cubanos, por ingresar de manera ilegal, algunos de ellos con la intención de llegar a Estados Unidos.



Menjívar indicó que entre 2014 y 2019 unas 72 personas han sido reconocidas como refugiadas en Honduras, mientras están en proceso 248 solicitudes.



Inmigrantes africanos, suramericanos, cubanos y chinos son quienes en su mayoría utilizan el territorio hondureño para llegar a Estados Unidos.



Cada año miles de migrantes, en su mayoría procedentes de Cuba, El Salvador, Guatemala y Honduras, huyen de la violencia y la pobreza de sus países e intentan llegar a Estados Unidos ya se por medio de asilo o cruzando ilegalmente la frontera con México.