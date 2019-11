Depuradores de Policía darán seguimiento al informe de Alfredo Villatoro Rivera

“Involucró a gente de poder”:Raúl Pineda Alvarado, experto El asesinato de Alfredo Villatoro fue una muerte donde estuvieron involucrados personajes del más alto poder político. Villatoro no era un periodista común y corriente, no era un simple reportero, era un hombre que tenía un cañón en el medio de comunicación que él manejaba y ese cañón a veces se convertía en un peligro para ciertas transacciones, ciertos contratos, ciertas negociaciones que se deban al más alto nivel y de ahí aparentemente viene su asesinato, que en un país tan tolerante como este no tuvo mayor trascendencia. En otro país, el Gobierno de ese momento se hubiera caído si no hubiese dado una respuesta clara de por qué fue asesinado nuestro amigo Villatoro. Hubo responsabilidades de las autoridades de ese entonces por acción y por omisión. Yo estaba en la Fiscalía en ese momento y participé en alguna medida en el manejo del caso y le puedo decir que hubo una indiferencia absoluta de las autoridades para investigar en el momento que se podía salvar la vida del periodista, es decir, no hubo una diligencia y esto lo afirmó el propio director de la Policía (Ricardo Ramírez del Cid). Muy probablemente lo que sale en el informe es cierto. Parte del problema pudo haber sido eso (la apropiación del iPad), pero hubo una transacción económica dentro de las cuales parece que Villatoro fue un obstáculo para que se llevara a cabo y por eso se rumora se originó su muerte.