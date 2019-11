Maestros se someten a prueba de conocimiento para aplicar a una plaza

Tegucigalpa, Honduras

Más de 22 mil maestros se sometieron este jueves a la Aplicación de Pruebas y Competencias Básicas para Concurso Docente 2019 en los 18 departamentos de Honduras.

Hasta ahora el procese se ha desarrollado con normalidad en la mayoría de centros donde muchos maestros madrugaron para hacer fila y posteriormente registrarse.

"Aquellos que crean que esto está amañado les invito a que realicen su denuncia, en Honduras hemos caído en la denuncia sin fundamento", dijo Daniel Esponda, secretario del Coprumh.

Los docentes indicaron que esperan que el proceso de revisión de pruebas sea transparente y legal.

Los docentes hacen fila para registrarse en el concurso docente en la Universidad Pedagógica.

Pruebas en San Pedro Sula

En San Pedro Sula más de 2,000 maestros de los distintos niveles educativos llegaron a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán para realizar la Prueba de Conocimientos y Competencias Básicas.

Los docentes llegaron a la sede desde las 6:00 am, aunque el proceso estaba previsto iniciaría a las 8:00 am, debido a la cantidad de profesores la aplicación de las pruebas empezó a las 10:00 am.

El proceso dura dos horas, los resultados estarán listos el sábado, indicó el director departamental Milton Ayala. "Los que aprueben con una nota mínima de 75% pasarán a la segunda fase que es la entrevista estructurada", aseguró.

La entrevista esta prevista realizarse el martes 26 de noviembre.

En Cortés son más de 1,000 plazas que se darán y unas 14,000 horas clase para el nivel medio.