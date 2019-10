El CNA denuncia corrupción en aprobación del nuevo Código Penal

Oliva: Hay ignorancia del método legislativo TEGUCIGALPA. El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, salió ayer al paso de los señalamientos del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en contra de la aprobación del nuevo Código Penal y aseguró que hay ignorancia del método legislativo. “Lo que yo he podido oír del CNA me lleva a dos reflexiones: la primera es ignorancia manifiesta de lo que es el método legislativo y lo otro es que parece que no pueden sumar, o sea aritmética básica”, manifestó. El alto funcionario recomendó que se debería de revisar la labor de este organismo de la sociedad civil, que se debería de centrar en ayudar con políticas públicas anticorrupción. Más temprano, el titular de la comisión que está volviendo a socializar este conjunto de normas, Mario Pérez, indicó que “las decisiones que se tomaron en ese Código Penal bajo la técnica y legislación parlamentaria fueron apegadas a la ley; ese Código tardó tanto tiempo en publicarse porque se revisó, no una ni dos veces, sino que muchas veces”. Con 65 diputados, el CN hace quorum, con 33 diputados se puede aprobar por mayoría simple. En esa sesión se obtuvo 58 votos a favor y se necesitaban solo 36 para aprobar una ley. Legislativo. Mauricio Oliva, presidente del Congreso