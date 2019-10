Tony Hernández decide no testificar en su juicio en Nueva York

Nueva York, Estados Unidos.



Juan Antonio Tony Hernández, acusado de traficar toneladas de cocaína a Estados Unidos, dijo al juez Kevin Castel que no declarará en el juicio que se sigue en su contra en una corte federal de Nueva York.



El juicio contra el exdiputado y hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, llegó a su etapa final este martes después de haber declarado el exnarco guatemalteco Fernando Josué Chang, el agente del FBI George Papadoupoulous y el agente Cody Toy de la ATF (Alcohol, Tabaco y Armas de fuego, por sus siglas en inglés).



El juez Castel le dijo al jurado que la evidencia en el caso de Tony Hernández terminó y que el miércoles se darán a conocer los argumentos finales por parte de los abogados defensores y la Fiscalía; el veredicto podría darse mañana mismo o el jueves temprano.



En el último día de declaraciones de testigos presentados por la Fiscalía de Estados Unidos, el guatemalteco Fernando Josué Chang, exjefe financiero del mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, aseguró que el cartel de Sinaloa compró cocaína de Tony Hernández, la cual era supuestamente identificada por un sello "TH".



Chang, que pasó a ser testigo cooperante, confeó que él y otros capos le tenían miedo a Tony Hernández. "Los otros narcotraficantes eran como yo, no tenían un hermano que era presidente de un país, no tenían el mismo control de la policía y un Ejército", expresó el guatemalteco.

Acusación por falso testimonio

George Papadoupoulous, agente especial del FBI, fue interrogado también en el octavo día del juicio de Tony Hernández. Fue él quien tomó la declaración de Tony Hernández cuando el exdiputado hondureño se presentó voluntariamente ante las autoridades de Estados Unidos el 25 de octubre de 2016.



Según lo acordado entre la Fiscalía y la defensa el domingo 13 de octubre, el fiscal mostró al jurado más videos de la declaración posterior al arresto de Tony Hernández.



En el segmento que se exhibió esta mañana Tony Hernández es confrontado tras su arresto por haber mentido en octubre de 2016 diciendo que nunca había conocido a los Cachiros.



En el segmento 12 del video, Tony Hernández dijo que sí sabía quien eran los Valles, que los conoció en un cumpleaños. En el segmento 13 cuestionan a Tony sobre si conocía a Cálix. "Sí, un poco", respondió.



Por su parte el agente Cody Toy de la ATF (Alcohol, Tabaco y Armas de fuego, por sus siglas en inglés) fue presentado en el juicio de Tony Hernández para ser consultado sobre armas, debido a su experiencia con las mismas.



La parte acusadora pidió a Toy, experto en identificar armas de fuego, que explicara sobre los AR-15, las M16 y las AK-47. Después de las explicaciones, la Fiscalía presentó un arma.



Fiscalía: ¿Qué dice en el arma?

Cody Toy: Juan Orlando Hernández... Presidente de la República



Fiscalía: Señor Toy, ¿hay una versión de ametralladora de esta arma de fuego?

Cody Toy: Sí.