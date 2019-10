Juicio de Tony en Corte de Nueva York entra en la recta final

Nueva York, EEUU.

El exdiputado hondureño Juan Antonio Tony Hernández se sentará hoy por octavo día en el banquillo de acusado de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, EEUU, desde que comenzó el juicio el pasado miércoles 2 de octubre.

Para este día está previsto que comparezcan al menos dos testigos de la Fiscalía. Fernando Chang Monroy, quien es colaborador de la Fiscalía, se prevé será llamado al estrado del juez Kevin Castel

Aunque la Corte no confirmó los nombres, extraoficialmente trascendió que también podría comparecer el narcotraficante Wilter Blanco y el exdirector de la Policía, Ramón Sabillón.

Asimismo, se espera que se presente un agente de la DEA y un experto en armas.

1-2 meses podría tardar el juez Kevin Castel en dar la fecha para emitir la pena a Tony Hernández si es declarado culpable por el jurado.

Ya han rendido testimonio Víctor Hugo Díaz Morales, alias el Rojo; el exalcalde de El Paraíso, Copán, Alexander Ardón, conocido como Chande; el policía implicado en narcotráfico Giovanni Maradiaga, y Devis Leonel Rivera Maradiaga, exlíder del cartel de Los Cachiros.

A Tony Hernández, la Fiscalía lo acusa por conspirar para importar cocaína a Estados Unidos, delito por el que enfrenta un mínimo de 10 años de prisión hasta cadena perpetua. El segundo delito es usar, transportar y conspirar para usar armas. Por este señalamiento enfrenta 30 años de prisión como mínimo hasta cadena perpetua. También lo acusan por hacer declaraciones falsas a agentes federales. De ser hallado culpable le caería una sentencia máxima de cinco años.

Desde que comenzó el juicio se esperaba que todo el proceso durara de 10 a 12 días.

Interrogatorio completo

La Fiscalía de Nueva York y la defensa de Juan Antonio "Tony" Hernández acordaron presentar el video completo del interrogatorio del exdiputado hondureño después de ser capturado en el aeropuerto internacional de Miami, Estados Unidos.



Los segmentos que no se publicaron en el quinto día del juicio de Tony Hernández serán presentados el martes 15 de octubre ante el jurado.



En un comunicado enviado al juez Kevin Castel, la Fiscalía explicó que junto con los abogados de Tony Hernández están de acuerdo en que no habrá más contrainterrogatorio al agente de la DEA, Sandalio González.



Juan Antonio "Tony" Hernández, hermano del presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, es acusado por Estados Unidos de traficar armas y toneladas de cocaína.



El juicio de Tony Hernández en una corte federal de Estados Unidos inició el pasado 2 de octubre y continuará en su octavo día este miércoles 15 de octubre.



Desde el primer día, el juicio de Tony Hernández tuvo explosivas acusaciones contra el exdiputado por el departamento de Lempira. Los ex capos del narcotráfico Víctor Díaz, "El Rojo"; Alexander "Chande" Ardón, y Devis Leonel Rivera Maradiaga, líder de Los Cachiros; aseguraron haber financiado las campañas políticas con dinero proveniente de la venta de droga.

Declaraciones de narcos

La última persona que declaró en el juicio del hermano del presidente de Honduras fue Devis Rivera, exlíder de Los Cachiros, quien detalló el viernes que pagó un soborno de 250,000 dólares a Juan Orlando Hernández, así como medio millón de dólares al expresidente Porfirio Pepe Lobo Sosa (2010-2014) y un monto no especificado al actual ministro de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco.



El Cachiro también reveló que los Valle Valle, otra organización dedicada al narcotráfico, planificaba asesinar al presidente Hernández. En su testimonio, Devis Rivera, que participó en al menos 78 asesinatos, aseguró asimismo que se reunió con Tony Hernández en 2014, y la fiscalía mostró al jurado tramos del encuentro filmados en secreto por el narco con su reloj.



Precisó que la reunión con Tony Hernández fue el 6 de febrero en un restaurante Denny's de Tegucigalpa, y que en ella pidió al acusado que le ayudara a cobrar deudas que el gobierno hondureño tenía con Inrimar.



Rivera contó que pagó 50,000 dólares a Tony Hernández en enero-febrero de 2014 vía un abogado que trabajaba para el acusado, Oscar Ramírez, para que éste le ayudara a cobrar las deudas.



Rivera fue un testigo clave en el juicio por narcotráfico contra Fabio Lobo, hijo del expresidente Pepe Lobo, que fue condenado en 2017 a 24 años de cárcel en una corte de Nueva York.