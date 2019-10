Policía se reúne de emergencia tras siete crímenes en un solo día en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Cortés.

La Policía Nacional, Militar y el Ministerio Público (MP) sostuvieron una reunión la mañana de este miércoles luego de la cantidad de personas muertas registradas ayer en distintos puntos de San Pedro Sula.

"Hasta este momento no hemos tenido detalles en particular que indiquen que los hechos violentos suscitados ayer, tengan relación, no hay algo concreto, pero sí existe un patrón bastante similar", dijo Miguel Pérez Suazo, jefe de Policía Nacional en San Pedro Sula.

"Las estadísticas reflejan que en el mes de septiembre de este año se reportaron 25 homicidios, y es menos en comparación al 2018. Mientras que en los primeros días de octubre de 2019, existe uin incremento con relación al 2018", agregó Pérez Suazo.

En tanto, Eny Vega, vocera de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) en la zona norte, dijo a LA PRENSA que "se hizo esta reunción para mejorar las estrategias que contrarresten las acciones delictivas que siguen enlutando al país y especialmente a San Pedro Sula, por ello hemos planeado nuevas operaciones de saturación".

Vega declaró que continúan luchando contra la criminalidad sin bajar la guardia, sobre todo, en puntos como Choloma y San Pedro Sula. "No significa que las estretegias realizadas hasta ahora no estén funcionando, pues estamos trabajando en distintos mecanismos para evitar mayor incidencia", aseguró.

La portavoz de Fusina concluyó manifestando que tienen bien identificadas las colonias y barrios donde se reportaron más asesinatos, por lo que han establecido aún más patrullajes motorizados y vehiculares por parte de la Policía Nacional y Policía Militar.

En menos de 24 horas, siete personas fueron asesinadas ayer en la ciudad de San Pedro Sula, lo que provocó que la Policía determinara reunirse de emergencia para tomar nuevas medidas y combatir este flagelo.

1 pastor es asesinado afuera de la escuela de su hija

Cuando salía de dejar a su hija de la escuela fue acribillado ayer dentro de su carro, un pastor evangélico en la colonia Villas del Campo, por un sicario que se transportaba en una motocicleta.



El muerto fue identificado como Ismael Díaz Cedillo (de 50 años), quien era el pastor de la iglesia evangélica Ministerio de Multitudes en el sector de El Ocotillo, según lo informado por sus familiares. Las autoridades policiales indicaron que el crimen fue a eso de las 7:10 am.



Informaron que Díaz Cedillo llegó a bordo de su carro tipo turismo blanco a la escuela bilingüe donde estudia su hija, de 8 años, situada en la calle principal de la colonia Villas del Campo. El pastor se bajó del vehículo con su hija y la fue a dejar a su aula de clases.



Tras dejar a la menor, Díaz Cedillo salió de la institución educativa y se subió a su automóvil, al cerrar la puerta del carro se paró una motocicleta blanca frente a la puerta del conductor y disparó hasta quitarle la vida.

2 acribillan a dueño de taller y a dos clientes El dueño de un taller mecánico y dos clientes fueron acribillados por sicarios que llegaron en motocicleta al taller de mecánica general Melissa Puntas de Sula.



El hecho fue ayer en el bulevar Juan Pablo Segundo, entre la 3 y 4 calles del barrio Concepción a eso de las 2:30 pm. Según reporte policial, dos sujetos vestidos con gabacha azul llegaron al negocio en donde su dueño Luis Fernando Espinoza Claros (de 40 años) salía para atender una llamada en su celular. En ese instante uno de los sicarios le disparó a



Cuando los criminales abandonaban la escena, llegaron dos clientes en un Ford Ranger azul, con placas PDP 2098. Uno de los sicarios disparó contra los ocupantes del Ford. Las víctimas fueron identificadas como William Alexander Chávez (de 45) de origen salvadoreño, y Fredy Otoniel Morales Colindres (de 38), quien era el propietario y conductor del carro.

3 matan a pareja dentro de su carro en colonia la unión Ánderson Geovany Chávez (28) se convirtió en las últimas horas en la segunda víctima mortal del tiroteo registrado ayer por la tarde en la 3 avenida, 33 calle, colonia La Unión, lugar donde murió en primera instancia una mujer identificada como Gladis Ondina Sánchez Lara (26).



Ambos se transportaban en un vehículo tipo turismo, color negro, Nissan Sentra y placas HAI 0591, cuando de pronto dos motociclistas se colocaron al par del conductor y dispararon contra los ocupantes. Se informó que Ondina Sánchez era la copiloto, mientras que quien manejaba el automovil era Ánderson Chávez, empleado municipal, y quien tuvo que ser trasladado de emergencia a un centro hospitalario de la ciudad por la gravedad de las heridas, pero lamentablemente pereció anoche.





4 ultiman a motorista de ruta lomas del carmen El conductor de un bus del transporte público fue ultimado anoche en San Pedro Sula, en el norte de Honduras.



El hecho ocurrió frente a un parque acuático en el bulevar del este de la ciudad, cuando un rapidito de la empresa Emtrarap fue tiroteado presuntamente por una mujer. El conductor del vehículo, identificado por sus como Gersi Francisco Domínguez Portillo, conocido como "Balboa", sufrió una herida de bala en su cabeza, por lo que perdió el control del vehículo y se estrelló con la estructura de una pantalla del parque acuático.



El motorista fue llevado de emergencia al Hospital Mario Catarino Rivas pero desafortunadamente murió cuando estaba siendo atendido en el centro médico.