Los cuatro temas centrales expuestos por el presidente de Honduras en la ONU

Estados Unidos.

El presidente Juan Orlando Hernández se encuentra en los Estados Unidos, como parte de la 74 Asamblea General de los países miembros de la Oganización de las Naciones Unidas (ONU), para exponer e insistir acerca de los graves problemas que afronta Honduras por el cambio climático, precio del café, el crimen organizado y la migración.

La Asamblea General es uno de los órganos principales de las Naciones Unidas, el único en el que todos los Estados miembros (193 en la actualidad) están representados, cada uno con un voto. En este foro se debaten cuestiones de interés mundial, como el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad, el cambio climático, la igualdad de género, entre otros temas.

Estos son los ejes temáticos principales en la agenda del mandatario en Estados Unidos:

En el narcotráfico, maras y pandillas , terrorismo o crimen transnacional, según el presidente hondureño, no se ha tenido respuesta de Naciones Unidas sobre si va a acompañar la solicitud de Honduras de declarar a estos grupos no estatales como violadores de los derechos fundamentales de la gente. Refirió que es importante ese tema porque cualquier institución de justicia nacional o internacional debe ver en su verdadero contexto lo que está sufriendo la gente en Honduras. Se preguntó que cuál es la diferencia entre un grupo yihadista que apresa a una persona, donde sea que opere, y la asesina brutalmente, a lo que ocurre con un grupo sanguinario de maras y pandillas, “el sufrimiento es el mismo”, dijo.

3 migración

El presidente de la República informó que “también conversamos con el secretario general los posibles acuerdos a que estaríamos llegando con los Estados Unidos en materia migratoria, seguridad de fronteras, ciudadana, oportunidades para que venga a trabajar la gente (hondureña) aquí a los Estados Unidos con por lo menos tres tipos de visas diferentes”.

También busca crear conciencia para que los organizadores de caravanas y los traficantes de migrantes puedan ser considerados, junto al crimen organizado, como causantes de la migración irregular que se presenta en especial en el Triángulo Norte de Centroamérica.

El ministro de Relaciones Exteriores, Lisandro Rosales, se mostró satisfecho con la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien reconoció en la apertura de 74 asamblea de la ONU, el esfuerzo de Honduras en el combate del tráfico de personas hacia el país del norte y que es muy importante para la paz de esa nación.



Rosales manifestó que Honduras está comprometida a seguir trabajando para evitar que “los coyotes sigan amenazando y atacando a los países centroamericanos”. Expuso que si no hay democracia, se cuenta con un serio problema, que afecta la economía e instituciones, y toda la ola migratoria que ha sido histórica.



“Ahora se debe atender por cada país, buscando que se atienda la necesidad de asilo o refugio y se les dé el espacio, pero igual Honduras no podría hacerlo por el volumen de personas que pasa por el país", agregó.



“Quiero aclarar que no podemos atender a toda esa gente porque Honduras igual debe atender a su gente y al margen que no se rehúye a la obligación”, apuntó, pero dijo, que igual, debe ser tema de conversación la seguridad regional.



Volvió a preguntar qué diferencia hay entre un "coyote" que pide dinero para traer a niños y familias a Estados Unidos, y otros que promueven caravanas y ofrecen visas y residencias, pero la gente muere en el camino, “y allí no puede haber diferencia, porque la vida del ser humano está en riesgo, y ese tema se debe dejar claro”.



Sobre el acuerdo migratorio que puede lograr Honduras con Estados Unidos, y que algunos dicen que será el mismo de tercer país seguro, solo que con otro nombre, Hernández refirió que Honduras seguirá buscando asegurar que “no vamos a ser inundados como ha ocurrido este tiempo atrás”.