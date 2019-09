Porteños ya le dicen adiós a bolsas plásticas

PUERTO CORTÉS.

Sandra Pineda, propietaria de La Botica de Confite, ubicada en el céntrico mercado San José de este puerto, es del criterio que “hay personas que hablan mucho en las redes sociales, pero hacen poco en la realidad” y, además, está convencida que “para parar la contaminación del mar hay que actuar y comenzar a hacer cosas sencillas”. Ella, por ejemplo, desde hace varios días está elaborando pequeñas bolsas de papel con las hojas manchadas que desechan los empleados de las oficinas donde trabajan sus hijos. Su objetivo es sustituir a corto plazo las de plástico.

“Todavía no las estamos dando, ahorita las estamos fabricando con el papel que me dan mis hijos. Las usaré para depositar los productos que mis clientes me compren”, explicó.

Pineda y gran parte de los comerciantes de este mercado, donde hay cocinas, pequeños negocios de frutas y verduras, recibieron recientemente delantales y bolsas rotuladas con “Cero plástico” donadas por la municipalidad de Puerto Cortés. “Como idea propia estoy haciendo bolsas de papel, pero la municipalidad nos está dando estas otras para que todos los porteños dejemos de usar las de plástico. Llevaremos estas cuando vayamos a comprar a otros negocios”, dijo mientras Key Boddem, jefe del Departamento Municipal Ambiental (Dema), le entregaba una reutilizable.

Claves 1-Por iniciativa de los ciudadanos en Roatán.En enero de 2019, la municipalidad de Roatán aprobó una ordenanza por presiones ejercidas por organizaciones ambientalistas como Bay Islands Conservation Association (BICA).

2-Una ordenanza presentada al pueblo.En Puerto Cortés, la municipalidad presentó el proyecto contra las bolsas de plástico ante los habitantes. La sociedad y la corporación aprobaron en junio la ordenanza en un cabildo abierto.

En octubre de 2018, el Consejo Municipal Ambiental le presentó a la Corporación Municipal una propuesta con el objetivo de promover la eliminación de las bolsas de plástico, vasos desechables y pajillas en todos los establecimientos comerciales.

Luego de seis meses de socializar la propuesta con patronatos, escuelas, colegios y otras organizaciones, en junio pasado, en cabildo abierto, la corporación aprobó la ordenanza “Cero plástico” que exhorta a todos los habitantes a no usar plástico a partir del 17 de enero de 2020.

27,000 hogares en Puerto Cortés. Todas las familias deben usar bolsas reutilizables.

“Esta ordenanza ya apareció en La Gaceta el 17 de julio. Entrará en vigor seis meses después. A partir del 17 de enero de 2020 será prohibido usar las bolsas plásticas, pajillas, vasos, tenedores, platos, cucharas, todo lo que sea de plástico de un solo uso y de foam”, dijo Boddem.

Con el apoyo de la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC), empresa que donó L200,000, la municipalidad fabricó bolsas reutilizables que en los últimos días regala en mercados, centros comerciales, ferias del agricultor.

“Estamos regalando bolsas, son resistentes y grandes. Dentro de ellas pueden meter todos los productos que compren. Al usar estas bolsas dejan de contaminar y ahorran dinero”, dijo.

Las autoridades municipales y los habitantes desean que los establecimientos comerciales grandes, como los supermercados, empiecen a donar bolsas reutilizables con la idea de incidir en los hábitos de los consumidores.

Hasta diciembre de este año, la municipalidad mantendrá una campaña para que todos los habitantes se preparen porque en enero de 2020 entrará en vigor la prohibición contra el plástico desechable.

“Esta bolsa que me regalaron la voy a tener a mano. Yo vengo a comprar al mercado y también vendo productos, soy comerciante. Sería bueno que en los grandes negocios, donde los revendedores compramos, nos regalaran bolsas de este tipo”, dijo Patricia Medina, consumidora y comerciante.

Para Dora Navas, quien compra cada dos días en el mercado San José, “todos los hondureños deben seguir el ejemplo y hacer lo mismo para que el mar no siga recibiendo más plástico”.

Puerto Cortés se ha convertido en el cuarto municipio (después de Guanaja, Roatán y El Porvenir, Atlántida) en descartar las bolsas de polietileno, un objeto que es de uso cotidiano en todo el país.

Recientemente los porteños, con la coordinación de la municipalidad, realizaron una feria para conocer los productos biodegradables que serán empleados como sustitutos de los fabricados de polietileno.

“Hemos identificando a proveedores de esos productos, tanto nacionales e internacionales. Hay empresas que fabrican pajillas de aguacate, de bagazo de caña.Deseamos que los establecimientos comerciales y esos fabricantes entren en contacto”, dijo Boddem, quien ideó la creación de la ordenanza.

Funcionarios municipales de este municipio expondrán en Tegucigalpa en el Foro nacional para la gestión integral de residuos sólidos (entre el 11 y 12 de este mes) cómo desarrollan el proceso contra las bolsas de plástico para que otros municipios sigan el ejemplo.