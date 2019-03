Niegan que hay dictamen favorable para cancelarle contrato a EEH

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente de la Comisión de Energía del Congreso Nacional, Óscar Nájera, aseguró ayer que no existe ningún dictamen favorable para rescindir el contrato suscrito entre el gobierno y la Empresa Energía Honduras (EEH), que tiene como fin reducir las pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) en 17 puntos, en un periodo de siete años a partir de noviembre de 2016.

Sin embargo, el diputado por Cortés, Enrique Yllescas, resaltó que si bien aún no hay un dictamen sobre el proyecto de ley presentado por el diputado de Libertad y Refundación (Libre) por Colón,

Juan Ramón Flores, sí hubo un compromiso de todos los miembros de la comisión de dictaminar favorable la iniciativa, ya que la empresa colombiana no ha cumplido con el contrato, aunque no brindó detalles.

La confusión surgió luego de que Yllescas hizo circular la copia del proyecto firmado por la mayoría de los miembros de la Comisión de Energía, lo que fue interpretado por muchos como el dictamen final de la iniciativa, lo que obligó a sus integrantes a dar una explicación.

Solo hemos recibido el proyecto de ley, y todos lo firmamos porque es nuestra responsabilidad seguir los procedimientos parlamentarios, “pero no hay ningún dictamen, no hay ningún análisis, no hay absolutamente nada, solo es una correspondencia recibida”, subrayó el diputado Nájera, nacionalista por Colón.

Yllescas, en claro desacuerdo con las explicaciones de Nájera, expresó: “Soy un hombre de una sola palabra... y determinamos que cuando el proyecto fuera dictaminado íbamos a votar favorable la terminación del contrato de EEH y todos lo hablamos y el que mienta quebranta su integridad como caballero”.

Aclaró que esto llevará un proceso, “pero el compromiso es que vamos a dictaminar favorable”.

El dictamen debe presentarse la otra semana.