David Romero Ellner se refugia en radio a la espera de decisión judicial

Tegucigalpa, Honduras.

El periodista David Romero Ellner decidió ayer no entregarse a la justicia, que busca detenerlo para que cumpla una sentencia de diez años y ocho meses de prisión tras haber sido encontrado culpable de injurias y calumnias.

Ayer, en las afueras de Radio Globo, un contingente policial estaba a la espera de que Romero concluyera con su programa de radio Interpretando la Noticia para remitirlo a un centro penal. “No voy a seguir huyendo, en este momento anuncio a todos los hondureños que voy a prisión. No soy un delincuente”, aseguró con lágrimas el periodista. Romero estaba fugitivo desde los últimos 15 días y transmitía sus programas radiales desde la clandestinidad.

“Esto solamente es parte de la lucha en que estamos, que la vamos a librar hasta el final, mientras tenga vida, desde donde esté van a escuchar esta voz de protesta”, manifestó.

Justo cuando iba a ponerse a las órdenes de las autoridades, muchos de sus simpatizantes impidieron que lo hiciera.

En seguida, él volvió a su programa y recibió una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), en la que se indica que debe suspenderse la orden de captura en su contra.

Para recordar En enero de este año se confirmó la sentencia de 10 años contra el comunicador, director de noticias de Radio Globo.

“No nos vamos a entregar porque el Estado de Honduras no quiere cumplir la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, manifestó.

El director de la DPI, Rommel Martínez, quien estaba a cargo del operativo policial, aseveró que no había recibido una comunicación oficial de parte del Juzgado de Ejecución para no detenerlo. Ayer, en horas de la tarde, la Procuraduría General de la República (PGR) acusó recibo de la resolución de la Cidh y la remitió al Poder Judicial, por lo que se supone que este día se estaría pronunciando sobre si se anula o no la orden de captura. Con la resolución en su mano, Romero anunció que pasaría la noche en las instalaciones de la Radio Globo e instó a los diputados del Congreso Nacional a despenalizar los delitos contra el honor.

Anoche, la Corte de Apelaciones Penal declaró inadmisible un recurso de amparo presentado para que se suspendiera la orden de captura contra Romero, quien el 13 de noviembre de 2015 fue encontrado culpable de seis delitos de injurias.