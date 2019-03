Gobierno anuncia más inversión en infraestructura vial en Colón

Bonito Oriental, Colón.



El Gobierno hondureño anunció este jueves que llegará una fuerte inversión para desarrollar la infraestructura vial en el departamento de Colón.



El presidente Juan Orlando Hernández expresó que el objetivo con mejores carreteras es generar desarrollo y empleo en las diferentes cabeceras municipales de esta región.



Hernández dio a conocer el anuncio en la entrega del Parque para una Vida Mejor Las Acacias, ubicado en la Plaza Central del municipio de Bonito Oriental.

“Espero que antes de terminar marzo tiene que estar una empresa poniéndose de acuerdo con el alcalde para me le presten todo el apoyo con el material que se ocupa, porque la primera etapa que vamos hacer desde aquí (Bonito Oriental) hasta (la comunidad de) Francia es dejar la carretera nítida", dijo el Presidente.



Agregó que entre sus proyectos como presidente es que todas las cabeceras municipales del país tengan acceso a pavimento.



"Mi sueño es que en los próximos tres años no nos quede una tan sola cabecera municipal sin que tenga su acceso pavimentado. Es una gran inversión, pero lo queremos hacer", confesó ante los medios de comunicación.



“Y después, en los próximos dos años montar un sistema de pavimento para que no nos quede un municipio en Colón sin que su cabecera municipal tenga acceso con carretera pavimentada", reiteró.