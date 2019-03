Otorgan seis meses de amnistía para sacar licencia ambiental

Tegucigalpa, Honduras.



La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente+) publicó ayer un decreto legislativo que autoriza amnistía en el pago de multas por no presentar o presentar extemporáneamente el Informe del Cumplimiento de Medidas Ambientales (Icma).



En comparecencia de prensa, la designada presidencial María Antonia Rivera resaltó que ya está vigente el decreto legislativo publicado en La Gaceta el 26 de febrero de 2019 que establece la amnistía con una duración de seis meses como un avance en la simplificación y agilización de los procesos de licencias ambientales.



Informó que con este decreto se beneficiarán los sectores avícola, palma, café, acuicultura, hotelería, vivienda social, carreteras, agua, maquila, industria química y el sector de caña, entre otros.



Explicó que la idea es hacer una limpieza de todos los expedientes, para lo cual el próximo viernes el ministro de MiAmbiente+, José Antonio Galdames, y su equipo se trasladarán a la zona noroccidental para reunirse con todos los sectores e iniciar el proceso que será expedito para otorgarles su constancia o licencia ambiental e integrarlos a la amnistía.



Apoyo a la economía. El ministro de MiAmbiente+ agregó que de esta forma se apoyará aún más el sector de la economía, pues se gozará de una amnistía de seis meses para generar más empleo y mayor inversión en el país. Insistió en que con este decreto en seis meses se podrá beneficiar a diferentes sectores.



“Este decreto es para amnistía de categorías que no son de alto impacto; por lo tanto, el mismo no incluye las categorías número 4, proyectos de generación de energía, telecomunicaciones y proyectos mineros”, expresó.



Anunció que la amnistía beneficiará las categorías 1, 2, 3 y las que son de bajo impacto. El procedimiento es fácil, pues solo tienen que presentar su informe en el período de seis meses de los Icmas que no fueron presentados.