Ramón Matta Ballesteros habla desde una cárcel de EEUU tras 31 años cumpliendo cadena perpetua por narcotráfico

San Pedro Sula, Honduras.



Juan Ramón Matta Ballesteros, también conocido como Juan Ramón Matta del Pozo, habló vía teléfono por primera vez este martes luego de 31 años. El narcotraficante hondureño, encarcelado en Estados Unidos desde 1990, cumple varias cadenas perpetuas por narcotráfico.



Matta Ballesteros es un excapo vinculado con el Cartel de Medellín por medio de Griselda Blanco y Pablo Escobar y el Cartel de Guadalajara por medio de Miguel Ángel Felix Gallardo.



El 5 de abril de 1988, cuando finalizaba sus ejercicios matutinos, en allanamiento a su propia casa en la ciudad de Tegucigalpa fue detenido por Alguaciles de los Estados Unidos, y enviado a ese país para ser juzgado y condenado por el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, así como por otros cargos.

Matta dijo hoy vía teléfono al periodista Renato Álvarez, que dirige el programa Frente a Frente, que él puede salir en libertad si el Gobierno de Honduras aboga por su causa ya que logró demostrar que él no mató a Camarena y que está "cumpliendo dos cadenas perpetuas y no doce".

Fotografía histórica de Juan Ramón Matta Ballesteros en su juventud.

Su relación con Pablo Escobar Gaviria

Ramón Matta negó haber conocido a narcotraficantes colombianos, haber tenido vínculos con carteles mexicanos y haber traficado cocaína a los Estados Unidos de América desde España. Además, catalogó a Pablo Escobar Gaviria, narcotraficante colombiano, como un vil criminal que mataba tanto a hombres como a niños.

"Yo viví con mi familia en España porque me querían secuestrar en Colombia. Me dijeron que me iban a matar si yo volvía a mi finca. Yo me tuve que ir a España y estuve por cinco años. Me perseguían y decían que yo estuve metido en la droga. Los policías españoles fabricaron mentiras que ya les descubrimos, si algún día quieren verlas pues yo se las muestro", aseguró.



Ante la pregunta del periodista Álvarez sobre su vinculación con Pablo Escobar y carteles del narcotraficante, respondió: "Le voy a pedir un favor a usted y a todos los medios de comunicación, que dejen de estar hablando mentiras, en ningún momento tengo algo que ver con Orejuela (el narcotraficante colombiano Gilberto José Rodríguez Orejuela) ni con Pablo Escobar, ni con nadie. Soy una persona que nunca tuve que ver con ningún cartel. Me están relacionando con un mentado cartel de Guadalajara y no sé por qué siguen diciendo mentiras al pueblo y al mundo entero, diciendo que yo trabajaba con Pablo Escobar y con una mujer que le decían La Blanca (Griselda Blanco), no sé ni cómo le decían".

El narcotraficante colombiano Pablo Emilio Escobar Gaviria.

"Nunca conocí a Pablo Escobar. Ni conocí a esos señores de apellido Orejuela. Eso lo puedo demostrar en mis papeles que están en Honduras, no tengo ninguna relación con nadie. Eso es mentira. Tengo una ‘indictment’ -acusación- de la fiscalía que son falsas", arguyó.

Se cuestionó que "¿cómo pueden decir los periodistas que soy narcotraficante? ¿Cómo pueden vincularme con un hombre como Pablo Escobar que hizo tanto daño?, que mató niños y mató mujeres ¿Me van a poner a mí con una persona de esas?, hay que ser justos, yo entiendo que ustedes viven de la noticia, pero ustedes tienen que ser justos antes de dar una información tan delicada. Estoy respondiendo con sinceridad, como un hombre que soy. Soy un hombre y no digo mentiras. Nunca me reuní con ese señor Pablo Escobar. Y peor aún cuando me di cuenta en las noticias de que estaba matando a toda esa gente".

"¿Cómo voy a tener una relación con ese hombre criminal que mató hombres que mató niños?, eso no me gusta. Eso de 14 vidas que tengo yo, tampoco me gusta. No se puede estar mintiendo, engañando. Me han dañado. A mi familia la han dejado hasta aguantando hambre. Dios sabe lo que hace", apuntó.



Pidió al Gobierno de Honduras que le ayude a salir de la cárcel: "Yo tengo 31 años en prisión. Y es mucho lo que he estado en la cárcel. Tomando en cuenta que ahora hay un tratado de extradición y que a mí no se me siguió ningún proceso, se puede pedir pues que se me envíe a mi casa. El Gobierno tiene el deber de hacerlo porque ellos me entregaron a mí miserablemente basándose en que yo tenía relación con el asesinato de Camarena".

Matta habló vía teléfono desde una cárcel de EEUU para decir que ha logrado desvanecer acusaciones de la fiscalía de ese país



"Hace tres años gané el caso y la fiscalía (de EEUU) quería hacerme otro nuevo caso, pero ya se rindió porque no hay evidencias; todo ha sido una mentira, una falsedad. He sufrido una barbaridad. Estuve 23 años en una celda, solo. En Colorado. Ahora me están tratando bien, estoy en otras circunstancias mejores. Pero póngase a imaginarse usted, a los 31 años vine a probar mi inocencia por un crimen que yo no había cometido. Como se lo había dicho yo a todo el pueblo hondureño y a los medios de comunicación que yo era inocente. Esto es muy duro, pero me alegro por mi familia que están felices. Yo seguiré luchando", mantuvo Matta.

El narcotraficante hondureño dice que se ha quedado solo



Matta asegura que se ha quedado solo, ya que a su criterio ningún gobierno hondureño desde el año 1988, que según él lo secuestraron y torturaron, han dicho algo en su favor.



"Sigo en una pesadilla muy grande que nunca se me va a quitar. Saber que mi mismo país me entregó basándose en que yo había matado a Camarena, porque eso fue lo que declaró ese tipo Azcona (el expresidente José Azcona del Hoyo 1986-1990). Eso es lo que él dijo, que mejor me entregaba antes de que me mataba porque yo era culpable de matar a Camarena", argumentó.

Sostuvo que es tiempo ahora de que el Gobierno de Honduras pueda hacer algo por él. Ya que ha cumplido 31 años preso los otros dos cargos por los que se les condenó. "Me pusieron vidas y 220 años. Eso es lo que estoy debiendo según ellos", subrayó.

J osé Simón Azcona del Hoyo fue Presidente de Honduras del 27 de enero de 1986 al 27 de enero de 1990. Fue representante del Partido Liberal de Honduras.

"Otros han matado a 150 personas y por una declaración le quitan 150 muertos. Otros han metido miles de kilos de cocaína a EEUU y solo les dan 20 años. Porque se vinieron con el tratado de extradición. A mí no me hicieron ningún tratado, a mí mi gobierno me entregó sin llevarme a la Corte Suprema de Justicia a que me defendiera y pudiera demostrar que yo era inocente", expuso.



Agregó que "así como usted vio lo de Camarena, así yo sigo alegando que soy inocente porque nunca en mi vida he agarrado ni lo que se llama una migaja de droga, de ninguna clase, no sé por qué me dicen narcotraficante si nunca se me ha agarrado ni un gramo ni de cocaína ni de marihuana, ni de nada. Sin embargo, esa es la fama que tengo. Todos los libros, noticias, dicen eso, los tengo reunidos todos para cuando yo salga si es que Dios me da licencia de salir".

Habla acerca de su fortuna 2 mil millones de dólares

Matta Ballesteros no negó este martes haber acumulado miles de dólares, lo que sí negó es que ese dinero haya sido obtenido a través del narcotráfico.



"Qué bueno que toca ese tema usted. No envié ninguna migaja de cocaína a España. Por cinco años me estuvieron interviniendo los teléfonos porque yo viví en España cinco años. En ningún momento encontraron nada, porque yo solo hablaba de mi negocio que tenía en Colombia", contó.



Añadió que "yo había hecho mucho dinero porque yo trabajaba duramente, pero no solo con droga se puede ganar mucho dinero. Yo era un hombre muy comerciante. Trabajaba comprando ganado, vendiendo propiedades, arreglando propiedades. Llegué a comprar montes, los volvía lindos y los vendía por una fortuna. O sea que yo trabajé como una mula y ahora quieren quitarle a mi familia lo que trabajamos con todo el sudor mío y de mi madre. Mi madre era una comerciante".

Foto del agente encubierto de la DEA Enrique Camarena Salazar.

EEUU retiró los cargos esta semana por el asesinato de un agente encubierto de la DEA



La Justicia de Estados Unidos retiró los cargos contra el hondureño Juan Ramón Matta, quien desde 1990 cumple cadena perpetua en ese país por narcotráfico, por su presunta responsabilidad en la muerte de un agente antidrogas, informó la semana anterior en Tegucigalpa su abogado, Marlon Duarte.



"Le retiraron los cargos por el asesinato de Enrique Camarena y esto nos da la certeza de que él siempre dijo públicamente que no tenía nada que ver con el asesinato del agente de la DEA", dijo Duarte a medios hondureños.



Destacó que la familia de Matta "está feliz y satisfecha" por la decisión de la Justicia de Estados Unidos, aunque señaló que el hondureño todavía enfrenta los cargos de narcotráfico.

Captura de Matta Ballesteros



Matta fue capturado en Tegucigalpa en abril de 1988 por agentes de la Departamento Estadounidense Antidrogas (DEA), durante el Gobierno que presidía José Azcona, ya fallecido, y fue llevado a Estados Unidos, donde en enero de 1990 fue condenado a cadena perpetua.



Estados Unidos desechó los cargos contra Matta por la muerte de Camarena supuestamente tras comprobar a través de una prueba de ADN que el hondureño no participó en el crimen, explicó su defensa a medios hondureños.

Una de las portadas cuando se dio la captura de Ramón Matta Ballesteros.

Defensa de Matta Ballesteros cree que su cliente puede salir en libertad



Señaló que el siguiente paso es que los apoderados legales interpongan un recurso para que Matta salga de la prisión debido a que ya cumplió la condena de los otros cargos por los que fue sentenciado.



"Él es apto para obtener beneficio por tiempo cumplido en los casos que fue condenado", enfatizó Duarte.

Captura y juicio contra Matta



El hondureño fue juzgado entonces por narcotráfico y el asesinato en México, en 1985, del agente antidrogas Enrique Camarena.

Juan Ramón Matta regresaba a su casa de hacer ejercicio en una zona residencial exclusiva de Tegucigalpa cuando fue interceptado por autoridades locales y agentes de la DEA, según se informó en su momento.



Matta había regresado a Honduras después de protagonizar una fuga espectacular de una cárcel de Colombia. En 1977 también se le involucró en la muerte violenta de un matrimonio en Tegucigalpa.

Juan Ramón Matta Waldurraga, hijo del narcotraficante hondureño.

Entrega y declaración de culpabilidad del hijo de Ramón Matta por narcotráfico en EEUU en 2017



Juan Ramón Matta Waldurraga, hijo del narcotraficante hondureño, se declaró culpable en septiembre pasado ante un juez estadounidense de un delito de tráfico de drogas.



Matta Waldurraga a quien Honduras giró una orden de captura el pasado 16 de junio de 2017, se entregó en agosto del año pasado de manera voluntaria a miembros de la DEA.



Las autoridades de Tegucigalpa han extraditado desde 2014 a 22 hondureños a Estados Unidos, donde estaban acusados de introducir droga o de lavado de dinero.



Una reforma constitucional aprobada en 2012 habilitó la extradición de hondureños a solicitud de otros países.