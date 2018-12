Matta Ballesteros podría recuperar su libertad

TEGUCIGALPA. Ya han pasado 30 años y ocho meses desde que el narcotraficante Ramón Matta Ballesteros fue capturado al momento que regresaba de correr hacia su mansión en la colonia Los Ángeles, de Tegucigalpa. Al momento de su captura por agentes de Estados Unidos y de elementos militares de Honduras, les gritaba: “No me entreguen a los gringos... Yo no tuve nada que ver con eso”. Según reportes, él sabía que lo estaban vinculando con la muerte del agente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Enrique Camarena Salazar, ocurrida en México en febrero de 1985.

Matta Ballesteros se salvó de la temida pena de muerte, pero en la actualidad está cumpliendo 12 condenas, una de cadena perpetua en el centro penitenciario de máxima seguridad ADX Florence, del estado de Colorado. A los 73 años de edad, Matta Ballesteros recibió el viernes anterior la noticia de que la justicia de Estados Unidos le retiró los cargos por la muerte de Camarena Salazar, dándole esperanzas de recuperar su libertad.

Marlon Duarte, representante legal de la familia Matta, confirmó que a Matta Ballesteros le retiraron los cargos por la muerte de Camarena.

“Él podría ser beneficiario de una libertad condicional, ya que la condena a cadena perpetua que le pusieron por otros delitos no es restrictiva de optar a uno de estos beneficios; ahora su situación jurídica cambia”, detalló Duarte.

El narcotraficante hondureño tiene otros procesos imputados que, según Duarte, no son tan contundentes en el sentido de tener una cadena perpetua por ellos, y ahora sus abogados están trabajando en busca de su libertad.

“Tenemos nosotros la fe y la confianza en la justicia de Estados Unidos que pronto el señor Matta recobre su libertad”, ratificó Duarte. Explicó que por las sentencias y la cadena perpetua que él tenía por la muerte de Camarena no era candidato para tener beneficios por tiempo cumplido en Estados Unidos. No obstante, al comprobarse fehacientemente con pruebas de ADN que no tuvo nada que ver y al retirarse los cargos, ahora es apto para obtener beneficios por tiempo cumplido en los casos que fue condenado.

Vínculos. El hondureño fue condenado por el tráfico de drogas, y según la justicia de Estados Unidos tuvo vínculos con el cartel de Medellín a través de la famosa narcotraficante Griselda Blanco y Pablo Escobar, y con el cartel de Guadalajara por medio de Miguel Ánguel Félix Gallardo.

Fue capturado el 5 de abril en 1988 en Honduras y llevado hacia Estados Unidos.