La ONU satisfecha con primeras fases de diálogo en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.



El representante de las Naciones Unidas en Tegucigalpa, Igor Garafulic, expresó su satisfacción por haber acompañado las dos primeras fases del diálogo en Honduras para resolver los problemas derivados por el presunto fraude en las elecciones generales de noviembre de 2017 que aduce la oposición.



"Nosotros estamos muy satisfechos de haber acompañado un proceso en el que se dio un diálogo real desde sus inicios. Nosotros dijimos queremos tener al Gobierno y a la oposición conversando y eso se logró", enfatizó Garafulic en una entrevista con Efe en Tegucigalpa junto al embajador de España, Guillermo Kirkpatrick.



En segundo lugar, al iniciar el proceso en marzo, Garafulic señaló que se dijo que "lo que le conviene a Honduras es que exista una búsqueda de consensos y eso se hace conversando, dialogando".



"Y aquí hubo 150 personas entre participantes delegados e invitados que sí intercambiaron opiniones y fueron capaces de acordar y proponerle a Honduras 100 consensos, de eso nos sentimos muy satisfechos, muy orgullosos", enfatizó.

LEA: ACNUR dice que crisis humanitaria de migrantes adquiere proporciones desconocidas



El procesó inició en marzo con un "prediálogo" en cuatro mesas que dio paso, a finales de agosto, al diálogo que supone pondrá fin a los problemas surgidos después de las elecciones de 2017.



La segunda fase, que para Garafulic es la "más relevante", finalizó el viernes con las "conclusiones de lo que fueron dos meses de trabajo en los que los hondureños efectivamente dialogaron".



Al diálogo llegaron 150 personas entre delegados de los partidos e invitados y ordenadamente en cuatro meses discutieron "temas que son difíciles", recalcó el representante de la ONU que ha moderado el diálogo con el apoyo de Kirkpatrick.



"Con el embajador de España nos da mucho orgullo poder decir que aquí no se esquivó ningún tema por polémico que fuera, y una de las mesas hacía relación si hubo o no un fraude electoral, otra de las mesas habló de derechos humanos, una tercera mesa habló de reformas electorales y una cuarta de reformas constitucionales", explicó.



Según dijo Garafulic, el viernes hubo 100 recomendaciones de consenso entra las distintas fuerzas que participaron en el diálogo.



Enfatizó que los puntos que han quedado pendientes en el diálogo son "muy importantes para Honduras" y que valora mucho que los dirigentes políticos le hayan pedido a él y al embajador de España si estaban dispuestos a extender su período de acompañamiento, porque se está hablando de decidir.



En ese sentido, el representante de la ONU en Tegucigalpa destacó que merece, con Kirkpatrick, hacer "el esfuerzo que sea por seguir acompañándolos".



Expresó que, "en términos electorales hay 61 recomendaciones que van a mejorar la vida de las instituciones y de las futuras elecciones en Honduras".



Agregó que los dirigentes políticos van a "decidir respecto a si va a haber un plebiscito que finalmente zanje el tema de la reelección, un plebiscito que sea con consulta al pueblo", que es una de esas 61 recomendaciones.



Garafulic dijo que el diálogo, que inició en marzo, se llevó a cabo en un clima político que estaba tenso y polarizado en Honduras y, por lo tanto, eso se evidenciaba en las mesas.



Agregó que el mérito suyo y de Kirkpatrick es haber juntado a las partes en una mesa en la que ninguno tuvo que renunciar a sus posturas, ni claudicar o bajar sus banderas.



En las mesas "se dijeron las cosas con firmeza, con fuerza (...) cosas pesadas y duras", pero eso, para él, quizá "fue necesario" para entrar después a la nueva etapa.



Ahora las partes tienen un centenar de recomendaciones, un material que va a permitir que los jefes de delegación de los participantes en las mesas decidan sobre los temas pendientes al ritmo y en la profundidad que los hondureños quieran.



Los consensos del diálogo serán enviados al Parlamento para su aprobación, lo que para algunos sectores podría ser a más tardar en diciembre.



"Esta es su conversación, es la forma de ver el futuro de Honduras", indicó Garafulic, para quien los asuntos pendientes de consenso en Honduras, "que son tan delicados y tan importantes", no se pueden condicionar a una fecha, porque "en política las cosas maduran, cuando maduran". EFE