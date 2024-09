Estrategias para frenar la glotonería emocional

A menudo los antojos de comida, no tienen nada que ver con el mensaje de hambre físico que nos envía el estómago al cerebro, sino con detonantes emocionales que nos impulsan a comer, según Brewer.

Considera que la solución a nuestros problemas con la comida no tiene nada que ver con seguir reglas dietéticas estrictas y señala que el primer paso de dicha solución consiste en que cada uno pueda responder con claridad a la anterior pregunta sobre dónde se origina el impulso de comer, lo cual requiere un proceso de reflexión y autoconocimiento por parte de la persona.

Alimentación y emoción: camino de ida y vuelta

“Y no solo podemos comer en respuesta a las emociones, sino que nuestras conductas alimentarias también crean emociones, en especial, el dúo dinámico de la culpa y la vergüenza, que surgen después de haber tomado un extra en la cena o después de lamer la cuchara o el plato de postre, lo cual conduce a pensar: “Me he portado mal; no debería haberlo hecho”.

“Cuanto más se cruzan los ámbitos de la alimentación y la emoción, más se transformarán estas conductas en hábitos, que conforman un bucle en el cual quedamos atrapados” destaca.

Para Brewer “la salida de este lío, empieza por descubrir cómo funciona nuestro cerebro”, e incluye mapear nuestros hábitos alimentarios, identificar nuestros impulsos, hacernos conscientes de las consecuencias de los antojos, prestar atención a nuestros cuerpo y mente, y fortalecer la confianza en nosotros mismos a través de la experiencia”, según propone en su método.

“Tanto si se trata de atracones, alimentación emocional, desprovista de atención, automática o excesiva, centrarse en esos comportamientos como costumbres poco saludables ayuda a abordarlos como hábitos y a salir del bucle del hábito” señala.

Consultado por EFE sobre cuáles son las situaciones que disparan con mayor frecuencia nuestro impulso de comer sin hambre, Brewer señala que suelen están relacionadas con los estados de ánimo o con hábitos como “comer simplemente porque se tiene comida delante o rebañar siempre el plato”.