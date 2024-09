Los peligros de los químicos tóxicos para la salud de la mujer

Varios estudios e informes, como la revisión de 2023 del estudio Endocrine-disrupting chemicals and endocrine neoplasia: A forty-year systematic review o el informe State of the Science of Endocrine Disrupting Chemicals - 2012, de World Health Organization y el Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente (PNUMA), sitúan los EDC detrás de dolencias de prevalencia elevada y que afectan de manera muy significativa a la calidad de vida de las mujeres.

Por ejemplo, en la edad reproductiva, la exposición a EDC, especialmente durante el desarrollo uterino, estaría relacionada con pubertad precoz, reducción de la fertilidad, problemas durante el embarazo, cáncer de mama, endometriosis y síndrome de ovario poliquístico, entre otras.

“Además, también produce modificaciones epigenéticas que alteran la función génica, lo que provoca potencialmente efectos intergeneracionales en la descendencia”, añade Massip.

De entre todos estos problemas de salud de las mujeres, los que tienen una mayor prevalencia en edad reproductiva son la endometriosis y el síndrome de ovario poliquístico (SOP), y parece que los EDC pueden contribuir a su desarrollo o su progresión.

”La endometriosis es un trastorno que se produce cuando el tejido uterino crece fuera del útero (generalmente, en la cavidad abdominal), lo que ocasiona dolor crónico, menstruaciones incapacitantes e infertilidad”, apunta la profesora de la UOC.

Parece que la exposición a EDC como el BPA, los ftalatos, los plaguicidas organoclorados, las dioxinas y los bifenilos polibromados y policlorados está relacionada con el desarrollo y la progresión de la endometriosis.

En cuanto al SOP, es una alteración del sistema endocrino y se caracteriza porque puede crear problemas de anovulación, menstruales, de infertilidad, de hirsutismo y de obesidad, además de síndrome metabólico. “Varios estudios ponen de manifiesto la relación entre estos problemas y la exposición a BPA y ftalatos”, mantiene Massip.

Pero la exposición a ciertos EDC no solo afecta a las mujeres en edad reproductiva, sino que también puede incidir en la menopausia. “La exposición a EDC, como los ftalatos, se puede asociar con un inicio prematuro de la menopausia y con una reserva ovárica disminuida, con lo que esto implica en términos de fertilidad y comorbilidad asociada en mujeres jóvenes (dolencia cardiovascular, osteoporosis, diabetes)”, especifica la experta.

Además, añade que en mujeres con menopausia fisiológica, algunos EDC se han asociado con una mayor frecuencia de síntomas vasomotores, como los sofocos, y un mayor riesgo de patologías crónicas, como dolencias cardiovasculares, osteoporosis, diabetes y depresión.