¿Cómo aliviar el estrés de un adolescente por los exámenes de admisión?

Dormir lo suficiente, comer sano sin saltarse comidas y realizar algo de actividad física son hábitos de estilo de vida saludables que ayudan a reducir el estrés, dijo Eric Storch, vicepresidente de psicología del Colegio de Medicina Baylor, en Houston.

Muchas personas terminan pensando que necesitan pasar más tiempo estudiando o que no tienen tiempo para hacer ejercicio o comer, pero al final se convierte en un círculo vicioso de no cuidarse, lo que contribuye a un peor rendimiento futuro.

Ayude a su hijo adolescente a relajarse con estas medidas: Planifique su tiempo. Asegúrese de que los descansos para relajarse y descansar estén incluidos en un horario de estudio.

Gestione expectativas. Es importante tener un sentido de perspectiva sobre estas pruebas. Los estudiantes no deben pensar en ellos en términos de blanco y negro de éxito total o fracaso total.

“Reflexione sobre si el mundo se acabará si no consigues una puntuación perfecta. Tal vez no te fue tan bien como querías en esa prueba, pero no fallaste”, dijo Storch.

Hablar con un amigo o uno de tus padres al respecto puede ayudar.No procrastine. Haga un plan para estudiar, luego comience a seguirlo de inmediato. La procrastinación causa más estrés, al tiempo que reduce el tiempo de estudio.