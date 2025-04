El autismo: tabúes y barreras sociales que aún persisten

Madrid, España.

A Gerardo Gaya un diagnóstico le cambió la vida para siempre. En 2012, su pequeño Álvaro fue diagnosticado con autismo, una condición que, dice suena, desde el nombre, terrible.

Ahí, el ahora director y fundador de la asociación Iluminemos de azul, conoció de primera mano la falta de información, de conocimiento, pero sobre todo los tabúes y barreras sociales que enfrentan no solo los niños que viven con esta condición, sino también sus familiares.

“El autismo es una condición invisible a los ojos, lo que no se ve no se conoce y lo que no se conoce no interesa”, cuenta en entrevista con Efe en el marco del Día Mundial del Autismo que se celebra el 2 de abril.

Explica que como padre de Álvaro, uno de los retos principales ha sido la inclusión, “ya que vivimos en un país en donde la discapacidad es vista con lástima o como una tragedia”.