Zuleyka Rivera deja Miss Universe Latina: Telemundo confirma su salida

Telemundo confirmó la salida de la ex Miss Universo Zuleyka Rivera del programa Miss Universe Latina: El Reality, luego de que abandonara abruptamente el set durante la gala de inmunidad transmitida el lunes.

La puertorriqueña, quien fungía como capitana del equipo Rubí, tomó la decisión de retirarse tras un fuerte intercambio con el diseñador mexicano y juez del programa, David Salomón. El conflicto se desató cuando Salomón advirtió a las concursantes sobre la importancia de seguir instrucciones al pie de la letra, incluso si provenían de sus capitanas, mencionando directamente a Rivera y a Alicia Machado. La exreina de belleza respondió con firmeza:

“¿A qué te refieres? Dímelo de frente. ¿Tú has estado alguna vez en una competencia de Miss Universo? No, ¿verdad? Nunca. Dilo con nombre y apellido. Si vas a decir algo, dilo de frente. Eso es todo”, expresó, visiblemente molesta, antes de abandonar el escenario.

La tensión aumentó cuando la conductora del programa, Jacky Bracamontes, al anunciar la salida de Rivera, comentó que la boricua “no estuvo de acuerdo con los comentarios de los jueces y decidió no permanecer en el resto del episodio”. Si bien le deseó lo mejor, también añadió que las integrantes del equipo Rubí debían tomar esto como “uno más de los desafíos en el camino hacia la corona”.

Sin embargo, lo que más indignó a los seguidores de Rivera fue que Bracamontes la calificó de estar “ardida”, un comentario percibido como despectivo e innecesario por parte de la audiencia. En redes sociales, numerosos fanáticos expresaron su molestia, acusando tanto a la conductora como a los jueces de haber sido irrespetuosos con la Miss Universo 2006.

Entre los comentarios de los fans en Instagram, destacan los siguiente:"¡Excelente por Zuleyka! La dignidad no es negociable", "Muy bien Zuleyka donde no importe tu opinión, tu trabajo y lo que haces (donde no te valoren vete)".

"Para los que le dicen a Zuleyka “poco profesional”, les recuerdo que también es poco profesional que una conductora llame ardida a una capitana que fue Miss y que un jurado con CERO experiencia les diga a las candidatas que no le hagan caso a lo que dice Zuleyka!! Bravo Zuleyka!! No tenías que aguantarle nada a nadie de ese programa. La Jacky muy atrevida llamándole ardida pero al menos Zuleyka no a soportado humillaciones y cuernos como lo hace el esposo de ella".

Hasta el momento, Zuleyka Rivera no ha emitido declaraciones públicas sobre su salida ni sobre los comentarios que provocaron su reacción. Telemundo, por su parte, anunció que próximamente se revelará quién asumirá el rol de capitana del equipo Rubí.

El incidente ha generado un intenso debate sobre el trato hacia las figuras femeninas en la televisión y la presión que enfrentan en los formatos de competencia.