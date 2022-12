Entre lágrimas y con la voz cortada, la influencer veracruzana Yeri Mua, dio a conocer la historia sobre su embarazo, el cual presuntamente fue interrumpido por petición de su expareja.

A través de un en vivo en sus redes sociales, la mexicana señaló que daba a conocer su versión, porque recibió diversas amenazas para que la historia de su aborto saliera a la luz.

Yeri Mua narró que cuando recién se había independizado y estaba saliendo con su expareja, vivió una aventura con un exvecino por despecho.

“Cuando yo le conté que estaba embarazada él obviamente no se lo tomó a bien, se lo tomó a mal, él no quería ser papá, él no estaba listo para ser papá y él me lo dijo”.

Comentó que decidió tomar pastillas para abortar y después acudió a una clínica a la Ciudad de México, para terminar por completo con el proceso.

Yeri afirmó que contaba la situación que pasó para inspirar a mujeres que están pasando por la misma situación, además de que quiere soltar el pasado que tanto le atormentaba.