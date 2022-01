Y es que aunque los dos han preferido no ahondar en los detalles de su divorcio , es evidente que la pareja ya decidió tomar caminos separados y ya no hay esperanzas de reconciliación.

“No fui el mejor compañero posible que tenía que ser, y no fui el mejor papá posible que quería ser. No era un buen amigo, no era la buena persona que quería ser”, admitió en declaraciones a The Ringer.

Aunque él no mencionó directamente a su ex, su hermana Ana Silvia sí explicó cómo le afectó su ruptura aclarando que, sumada a la pena por la pérdida de su abuelo, estuvo a punto de “destruirle”.

“No sé cómo consiguió superar esa temporada. Fue como si todo su mundo se viniera abajo en un momento”, dijo ella.