El jugador de baloncesto Tristan Thompson no ha tardado en disculparse con Khloé Kardashian tras confirmarse oficialmente su tercera paternidad, fruto de una infidelidad cometida junto a la joven Maralee Nichols.

Tras una ardua batalla legal para evitar tener que reconocer a la criatura, el astro de la NBA finalmente se ha visto legalmente obligado a someterse a una prueba de paternidad para aclarar la situación, un test que ha dado positivo.

En el texto que ha compartido en su cuenta de Instagram, el deportista ha querido asumir toda la “responsabilidad” derivada de sus actos, sobre todo ahora que no le queda más remedio tras haber acudido a varios juzgados para bloquear las peticiones de su amante, y ha subrayado que su expareja Khloé, madre de su hija True, de 3 años, no “merece el dolor” que le ha infligido con sus constantes traiciones.

“Ahora que se ha establecido esa paternidad, estoy deseando que podamos criar a nuestro hijo de forma amigable. Me disculpo con toda sinceridad con todas aquellas personas a las que he decepcionado tanto en público como en privado. Khloé, no te mereces esto, no mereces el dolor y la humillación que te he causado. No te mereces la forma en que te he tratado a lo largo de estos años”, ha asegurado Tristan en su declaración.